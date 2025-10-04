Grave accidente en la carretera de Camposancos con, al menos, un fallecido y tres vehículos implicados

A estas horas, Policía Local de Vigo, Guardia Civil, Bomberos y varias unidades del 061 están actuando en la carretera de Camposancos de Vigo, a la altura del número 434, donde media hora antes de la medianoche de este viernes tuvo lugar un grave accidente con varios vehículos implicados.

Según han confirmado uno de estos servicios actuantes en el lugar de los hechos, han sido tres los vehículos implicados, y entre las víctimas hay, al menos, una persona fallecida y se desconoce el número de heridos y el alcance de sus lesiones.

El accidente se produjo a la altura del número 434 de la carretera de Camposancos, en Vigo. / Google Maps

Uno de los testigos, que además ha sido protagonista indirecto del accidente, refiere que uno de los afectados habría sido un motorista. El declarante es propietario de la casa situada en la zona de unos hechos, que además provocaron la rotura del cierre de su vivienda.

El accidente ha provocado retenciones en la circulación de la vía, ya que uno de los carriles ha tenido que ser inutilizado.

<Noticia en ampliación>