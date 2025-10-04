Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP reclama activar las ofertas de empleo público pendientes

El PP de Vigo reclama al gobierno local que activa leas ofertas públicas pendientes para cubrir lo antes posible las 280 plazas de funcionarios vacantes que existen en el Concello. «Afecta a todos los departamentos municipales», clama el PP.

