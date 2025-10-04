Los pisos turísticos frenan su expansión en 2025 y ya se registran más bajas que altas

El fenómeno de las viviendas de uso turístico (VUT) en Vigo parece haber entrado en un nuevo ciclo durante el presente año, coincidiendo con la entrada en vigor de medidas como el Registro Único de Arrendamientos o el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y los anuncios del Concello de regular con una ordenanza estos alojamientos e implantar, en el futuro, una tasa turística a semejanza de lo que ya están haciendo otras ciudades gallegas como A Coruña o Santiago.

Según la última actualización del Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (Reat) de la Xunta, a 1 de octubre había anotados en Vigo un total de 2.254 pisos turísticos, lo que supone un 7% menos que al inicio de septiembre y la primera bajada intermensual desde hace seis años, cuando hubo un ligero retroceso que daría paso a un crecimiento ininterrumpido de este tipo de alojamientos durante 71 meses.

El descenso registrado se produce, además, en un año en el que ya se estaba notando un freno en el crecimiento de las VUT, ya que el acumulado de los nueve primeros de 2025 refleja que entre el 1 de enero y el 1 de octubre, los inmuebles registrados ante la Xunta apenas se han incrementado un 3,6%, una cifra nueve veces inferior a la que se marcó en el mismo período del año pasado, cuando la subida alcanzó el 27,5% situando la cifra total de alojamientos en 2.040, por lo que la subida interanual ha sido del 10%, cinco veces menos que entre 2024 y 2023.

El registro del tramo enero-octubre de 2024 no fue, sin embargo, el más elevado de la serie histórico de las VUT, ya que en 2018, año en el que comenzó la explosión de inscripciones, se habían disparado un 53,3% en nueve meses pasando de 135 a 207. El medio millar de pisos turísticos se alcanzó en octubre de 2020, mientras que la frontera de los mil se rebasó en marzo de 2023.

¿Ha tocado techo entonces el fenómeno de estos alojamientos en Vigo? ¿Las restricciones y nuevo marco normativo están sirviendo como elemento disuasorio? Para la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, no existe una correlación directa, ligando el descenso en el registro de Vigo a que «en el Reat siempre estimamos que había un 15 o un 20% que se anotó por si acaso pero que no tenía en principios intención de ejercer como tal, pero no vemos que haya gente que estuviera activa que quisiera dejar de alquilar su vivienda».

Desde la patronal del sector, rechazan una vez más la «situación continua de demonización a la que nos quieren someter», acusando Aguín a «nuestros gobernantes de no enterarse de lo que pasa». Pone en valor una vez más la contribución que las viviendas turísticas realizan a la economía, «ya que somos un sector que genera mucho en otros (limpieza, lavanderías...) y si nosotros no podemos hacer eso a ver quién lo hace».

Otro récord de noches

La confirmación de la ralentización de la expansión de las VUT se produce el mismo día que el Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizaba la ocupación de este tipo de alojamientos durante los primeros tres meses de 2025, un trimestre de récord en el número de pernoctaciones en Vigo, alcanzando un total de 61.655 noches contratadas, un 6% más que entre enero y marzo de 2024 pese a que este año, a diferencia del anterior, la Semana Santa tuvo lugar en abril.

El impacto de las VUT ha conseguido reforzar la capacidad turística de Vigo en los últimos años, acercando a la ciudad olívica cada vez más a los datos que consigue Santiago.

En el caso de las cifras de ocupación hotelera, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, valoraba ayer muy positivamente las cifras alcanzadas durante el mes de septiembre, que situó en el 78,4%, con una subida del 1,4% respecto al año pasado. Explicó el regidor que más de la mitad de visitantes llegaron del resto de España y que, entre los turistas internacionales, destacan cada vez más los llegados desde Estados Unidos, ya por detrás de Portugal.