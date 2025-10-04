‘Cada niño un juguete’ arranca para repartir miles de regalos en Navidad
La iniciativa busca un año más llevar ilusión a los hogares de las familias con menos recursos
R.V.
La solidaridad vuelve a ser protagonista en Vigo con el inicio de la campaña Cada niño un juguete 2025, una iniciativa impulsada por la Asociación Stop Vigo que busca llevar ilusión a los hogares de las familias con menos recursos durante las fiestas navideñas. La presentación oficial fue en el Centro Comercial Camelias, donde se dieron cita varios representantes institucionales y del tejido asociativo local. La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, participó en el acto junto a la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; la directora del centro comercial, Sandra Rodríguez; y el organizador de la campaña, Carlos Leiro.
Durante su intervención, Ortiz agradeció la colaboración de entidades privadas y voluntarios, y animó a la ciudadanía a sumarse a esta causa solidaria. «Tenemos que conseguir que todos los niños sonrían esta Navidad, porque su alegría también es la nuestra», señaló.
La recogida de juguetes comenzó el pasado 1 de octubre y se extenderá hasta el 23 de diciembre. Cualquier persona que quiera colaborar puede hacerlo donando un juguete nuevo o en buen estado en los puntos habilitados por la organización.
