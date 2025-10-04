La música de Malfinde conquista la segunda edición del Conxemar Fest
El grupo ganó un premio de 5.000 euros y tendrá la oportunidad de actuar en la feria internacional
La banda viguesa Malfinde conquistó ayer con su música pop la segunda edición de Conxemar Fest, el concurso de artistas gallegos emergentes impulsado por Conxemar en Porta do Sol. El grupo ganó un premio de 5.000 euros y tendrá la oportunidad de actuar en la feria internacional que organiza la entidad los próximos 7, 8 y 9 de octubre.
En segundo lugar quedó Superglú (Ferrol), que recibió 3.000 euros, y el bronce se lo llevó Amparo (Vigo), con un galardón de 1.000 euros.
Además, se hizo entrega de dos accésits de 500 euros en reconocimiento a su participación a los otros dos semifinalistas, Planeta Marte (Vigo) y Vimbio (Ponteareas).
El certamen está organizado por Conxemar, en colaboración con Grupo Radio Vigo, Los 40 Vigo y el Concello de Vigo, y cofinanciado mediante el convenio de promoción suscrito entre Conxemar y la Consellería do Mar a través del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca.
