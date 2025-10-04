Luz verde a la obra de Clara Campoamor
p.g.
El Concello aprobó la adjudicación de la humanización de la avenida Clara Campoamor entre la confluencia con Ramiro Pascual y la rotonda de acceso al hospital Álvaro Cunqueiro, una actuación en la que se invertirán 1,2 millones de euros y que permitirá renovar la calzada, las redes de saneamiento y abastecimiento, la iluminación y hacer una senda peatonal.
El anuncio del alcalde, Abel Caballero, que reclamó que es la Xunta la que tendría que costear la obra, causó malestar en la Diputación, cuya vicepresidenta segunda, Luisa Sánchez, recordó al regidor que la institución provincial aporta el 86% del presupuesto y critica el «sectarismo político» de Caballero «por ocultar esta información» en sus declaraciones.
