A juicio por robar en las instalaciones del campo de fútbol de Priegue

La Fiscalía pide penas de 5 y 2 años de prisión para tres asaltantes que robaron en las instalaciones del campo de fútbol de Priegue, en Nigrán. Uno de los asaltantes tiene hasta 4 condenas previas por asaltos y tenía el carné retirado. El equipo reclama una indemnización de casi 4.000 euros.