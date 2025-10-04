A juicio por robar en las instalaciones del campo de fútbol de Priegue
La Fiscalía pide penas de 5 y 2 años de prisión para tres asaltantes que robaron en las instalaciones del campo de fútbol de Priegue, en Nigrán. Uno de los asaltantes tiene hasta 4 condenas previas por asaltos y tenía el carné retirado. El equipo reclama una indemnización de casi 4.000 euros.
