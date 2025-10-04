La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa

La fuga de profesionales de Ribera Povisa no cesa. Si Cardiología se quedó en cuadros y el hospital sigue sin jefe de servicio de Anestesia tras la salida de Rafael Cabadas, Dermatología es otro departamento que se ha visto seriamente mermado. La salida del doctor Javier Concheiro a Vithas deja prácticamente sin personal uno de los servicios con mayor demanda. Concretamente, solo queda un especialista a tiempo completo, el jefe de servicio Álvaro León, y una segunda doctora pero que está con reducción de jornada. Es decir, un médico «y medio» para atender las consultas de dermatología en el hospital privado vigués.

Hay que recordar que un porcentaje de pacientes del Sergas tienen asignado Povisa en distintas especialidades, Dermatología incluida. Y el doctor León se queda como el único en atender a pacientes de la sanidad pública, la otra profesional solo se dedica a los privados. Es decir, se prevén importantes retrasos en la citación en las consultas de Dermatología de Povisa.

Esta degradación del servicio se ha producido progresivamente tras la fuga gradual de pacientes de Povisa a Vithas. Hace un año se fue la doctora Iria Montero, en mayo hizo lo mismo Raquel Pardavila y ahora ha sido el turno de Javier Concheiro. Es decir, en solo un año tres abandonaron Povisa por Vithas por distintos motivos, en la mayoría de casos buscando unas mejores condiciones. Mientras el primero pierde personal, el segundo aprovecha para reforzar la unidad de Dermatología consiguiendo multiplicar por seis su actividad en apenas un año, pasando de las 2.000 a 12.000 consultas dermatológicas anuales.

«A día de hoy, Povisa tiene un problema serio», advierte un profesional sanitario del hospital que se fue recientemente.

Pero no todos se van a otros hospitales privados. Hace unas semanas. Jorge Cavero informaba a la dirección de Povisa que abandonaba su cargo de jefe de Medicina Preventiva para irse a trabajar también al Cunqueiro. Este caso, además, ha dejado un importante agujero en el hospital, pues Cavero era el único facultativo especialista en Medicina Preventiva que quedaba. Su salida ha dejado el servicio prácticamente vacío. Este adiós sí que cogió por sorpresa a la cúpula del hospital privado vigués, especialmente por el hecho de que en el Cunqueiro será un médico más mientras que en Povisa era el responsable del servicio. También Rafael Cabadas, que llegó a ser gerente de Povisa, ha decidido irse a trabajar como anestesista al Álvaro Cunqueiro.

En las próximas semanas se comprobará los efectos de estas salidas en la atención sanitaria, especialmente en cuanto a los pacientes procedentes de la sanidad pública. El Sergas, se mantiene vigilante.