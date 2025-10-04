Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo

El 5 de mayo de 2025 se colocó la primera piedra de la reforma integral de la Avenida de Madrid de Vigo. Heredera del antiguo camino real que comunicaba la villa con el centro de la península, se ha ido transformando en respuesta a la expansión económica y demográfica de la ciudad. La antes conocida como carretera a Ourense o carretera de Castilla -o de Villacastín- adquirió su actual nomenclatura en el último tercio del pasado siglo.

El deficiente estado del antiguo Camino Real de Castilla lastraba el crecimiento industrial y comercial de Vigo así que, con el objetivo de mejorar las comunicaciones y evitar rodeos, en 1833 se ordenó la ampliación de la vía, cuyas obras culminarían después de muchos retrasos en 1854.

El trazado del camino real sirvió de base para la construcción de la nueva carretera a Ourense -también llamada de Castilla- que partía del mismísimo corazón de Vigo (la actual Porta do Sol) hasta Puxeiros. La apertura de esta vía dio origen a las calles de Príncipe y Urzáiz.

En 1963, en una crónica sobre la inauguración del enlace ferroviario directo del puerto de Vigo, FARO insta a mejoras urgentes en el principal acceso para el tráfico rodado a la urbe: «Sería necesario ampliar y rectificar la carretera actual, ya centenaria y construida para tiempos y servicios de más calma y menos prisas que las de hoy, y mucho menos que las de un mañana inmediato. Hay dentro de este problema de carretera algunos aspectos que convendría tener en cuenta para la oportuna solución: en la actual entrada a Vigo por la carretera de Castilla, la supresión del ‘embudo’ que se forma sobre el Lagares, prolongando las calzadas laterales hasta más allá del Seminario Mayor».

En esa misma crónica, el diario de decano sugiere la nomenclatura que debería asumir la carretera, al menos en su tramo urbano: «A la carretera de Castilla, que en este primer trozo podría llevar el grato nombre de Avenida de Madrid, es necesario que se le dé la prestancia que realmente merece.»

A partir de la década de los 60, la vía atraviesa distintas actuaciones para aumentar su capacidad y mejorar sus prestaciones: ampliación, mejora del trazado, aceras, instalación de una barrera de hormigón como mediana o la colocación de rejas entre los carriles centrales y los viales de servicio. Estas vallas, instaladas en 1994, han desaparecido con las actuales obras de humanización.

Estos trabajos, con un presupuesto de 17 millones de euros, transformarán la Avenida de Madrid: embellecerán el espacio, dotándolo de un entorno más urbano, y facilitarán la movilidad a vehículos y peatones.