Crece un 13% el trabajo del único juez de Violencia sobre la mujer de Vigo

El cambio organizativo y competencial que está viviendo la Justicia en los últimos meses culminará el 1 de enero de 2026 con la puesta en marcha de los denominados Tribunales de Instancia, que vienen a sustituir a los órganos judiciales que ahora conocemos. De forma previa, a lo largo de este año se ha ido introduciendo alguna medida de esta Ley de Eficiencia de la Justicia, como fue en abril la obligatoriedad de recurrir a la mediación en asuntos civiles y mercantiles antes de interponer cualquier demanda. Ayer, entró en vigor otra de las materias que estaban pendientes de ejecución de la ley del «solo sí es sí», en defensa de la mujer: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tramitará todos los delitos de violaciones, agresiones sexuales y resto de casos de esta naturaleza, incluida la trata, explotación y prostitución siempre que la víctima sea una mujer independientemente de que haya mantenido o no una relación sentimental con su agresor.

Cambio de competencias

Esto provocará que los actuales ocho juzgados de Instrucción de Vigo que hasta ahora asumían estos procedimientos cuando víctima y denunciado no eran pareja, cesarán en el trámite de estos casos pasando a ser competencia única del juez especializado en malos tratos de Vigo. Atendiendo a los datos del Ministerio del Interior y a las estadísticas de la subdirección del Imelga de Vigo (Instituto de medicina legal), la cifra de trabajo en este único juzgado de Violencia sobre la Mujer –que asume las denuncias registradas en Vigo, Baiona, Nigrán y Gondomar– se incrementará cerca de un 13% anual.

Este órgano, ubicado en el anexo de la torre de la Ciudad de la Justicia, asume cada año en torno a los 1.183 asuntos, tanto penales como civiles. A este número habría que sumarle en torno a 151 nuevas denuncias contra la libertad sexual . Y lo hará, según precisaron fuentes judiciales, sin refuerzo alguno.

Desde ayer, todas estas causas que se presenten o lleguen al juzgado de Guardia serán derivadas directamente al juzgado de Violencia sobre la Mujer. La nueva competencia derivará en la creación, a final de año, de una segunda sala de esta especializad en la ciudad olívica.

Aunque inicialmente eso iba a derivar en que la ciudad olívica perdería un juzgado de Instrucción, tras el absoluto rechazo mostrado por todo Vigo a este recorte el Ministerio de Justicia garantizó en junio que creará un nuevo tribunal instructor, en un Real Decreto que debería conocerse en fechas próximas, para paliar el error cometido con la ciudad; si bien todavía no hay ninguna confirmación al respecto.

Desde la Fiscalía del área de Vigo también se apuntó que, de momento, no se reforzará esta sala con un o una fiscal más, aunque no se descarta un refuerzo si fuese necesario.

Demoras «injustificables» de 14 meses en la valoración a víctimas

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, considera «injustificable» que las mujeres víctimas de violencia de género de la provincia de Pontevedra padezcan demoras de hasta 14 meses en sus procesos judiciales por motivo de la tardanza del Instituto Gallego de Medicina Legal (Imelga) en emitir las valoraciones forenses integrales. Losada exige explicaciones «convincentes y soluciones» a la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, de la que depende el Imelga.

Por su parte, la Xunta aclara que esta cifra es incorrecta ya que computa desde el inicio del procedimiento penal y no desde que se solicita este informe. Es más, señala que ningún informe supera los 7 meses.