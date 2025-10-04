El Concello de Vigo autoriza la demolición de la nave de cultivos del Oceanográfico

El Consello de la Xerencia de Urbanismo prevé abordar en su reunión del próximo martes la concesión de la licencia de demolición a la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para acometer la demolición de la nave de cultivos del Centro Oceanográfico de Vigo en Cabo Estai, con un presupuesto que roza los 260.000 euros.

El derribo del inmueble obedece a su mal estado, después de que no se subsanasen las deficiencias detectadas por la Inspección Técnica de Edificios en 2014. El acceso a la nave está restringido por razones de seguridad «por su estado potencialmente peligroso para los trabajadores», como admitió el CSIC en su momento.

El organismo tiene también pendientes los trabajos de reforma de su sede principal, también afectada por múltiples deficiencias y objeto de un procedimiento de contratación aparte al de la nave de cultivos.

La licencia de derribo en Cabo Estai no es el único asunto de interés para la ciudad que abordará la Xerencia de Urbanismo, ya que el martes se dará luz verde al inicio de la tramitación de un convenio para actuar en la manzana comprendida entre las calles Emilia Pardo Bazán, Conde de Gondomar y avenida de Madrid, con el objetivo de seguir dando pasos para conseguir en el futuro la semipeatonalización de la Plaza de España. Se generarán más de 1.600 metros cuadrados de zonas verdes, se ampliará la acera de Gran Vía y los propietarios podrán construir en la parcela, ejecutando también los viales perimetrales. El desarrollo se suma a otros ya en marcha en la zona. «Avanzamos de forma imparable», destacó el alcalde, Abel Caballero, sobre el proyecto de Plaza de España.

Por otro lado, también se abordará el martes la ampliación de la rúa Simancas, entre Beiramar y Tomás Alonso. Se derribarán unas edificaciones vacías para mejorar el tráfico y garantizar una mayor seguridad.