El BNG recurre el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones

El BNG de Vigo ha registrado un recurso de reposición contra el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Solicitan dejarlo sin efecto al calificar el modelo presentado como «injusto, restrictivo y socialmente regresivo» y que incluye «restricciones y multas».

