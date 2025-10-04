Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrancan las obras de otras 35 viviendas de protección en Navia

La Xunta declaró ayer oficialmente el inicio de las obras de un edificio de 35 viviendas protegidas en Navia distribuidas en tres bloques. Los pisos serán pioneros en el uso de técnicas industrializadas con una inversión de unos 8,5 millones.

