Una alumna de Vigo gana el concurso de dibujo de Fesbal

Valentina Menta Fernández, alumna de sexto de primaria el curso pasado en el colegio Las Acacias de Vigo, ha ganado el concurso de dibujo a nivel nacional de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) imponiéndose a más de 5.000 escolares de todo el país.

