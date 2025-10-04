Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Afronta prisión por atribuirle su accidente a otro conductor

La Audiencia de Vigo acoge esta próxima semana el juicio contra un conductor que falsificó la firma de otro para atribuirle la culpa de un accidente. La Fiscalía pide una pena de 1 año y 3 meses de cárcel. El acusado llevó a su seguro un parte amistoso falsificado imputándole la responsabilidad de la colisión.

