La niebla desvía otros ocho vuelos en Peinador a 72 horas de Conxemar

En casa del pobre todo son goteras. El aeropuerto de Vigo continúa en su mala racha particular más allá de la pérdida de destinos, plazas y pasajeros. Una «incidencia» todavía sin aclarar obligó a degradar el sistema ILS antiniebla de su nivel III al I desde el pasado 22 de septiembre, reduciendo así la fiabilidad y capacidad de aterrizar en situaciones metereológicas adversas. Este hecho, dado a conocer por FARO este viernes al producirse el desvío de siete vuelos, ha sumado hoy otras ocho frecuencias afectadas.

En esta ocasión han sido solamente los vuelos comerciales de Madrid -ayer incluyeron un chárter de Glasgow y uno de Barcelona- los que han sido derivadas al aeropuerto de Santiago. Concretamente han sido las dos primeras frecuencias del día de Air Europa (UX7308 y UX7302) y las dos de Iberia (IB1127 e IB567) las que tomaron tierra en la terminal de Lavacolla en lugar de Peinador.

Así, los regresos programados desde Vigo hacia Barajas con las mismas aeronaves (UX7311, IB1128, UX7315 e IB468) tuvieron que hacerlo desde la capital gallega con el consiguiente traslado de los pasajeros en ambas direcciones. Estas conexiones tenían más de 1.200 plazas disponibles, por lo que supondrá una merma más de varios cientos de viajeros en las estadísticas de octubre para el aeródromo vigués.

La borrasca que ha reinado sobre los cielos de las Rías Baixas este sábado ha provocado que entre las 7.50 horas y las 14.20 solamente tomara tierra el NT5222 de Binter procedente de Tenerife-Norte a las 12.20 horas. Esta circunstancia hace encender todas las alarmas ya que, en apenas dos días, se espera una afluencia máxima en el aeropuerto vigués ante el congreso de la FAO (lunes) y la feria de Conxemar, de martes a jueves.

Vuelos calibradores sobre el aeropuerto de Vigo este jueves / Flightradar

Impacto en la feria

En estos momentos Aena y Enaire aseguran que «ya se está trabajando, junto con Enaire, para poder operar en condiciones extremas de visibilidad». Para ello varios aviones calibradores han realizado varios vuelos sobre la pista de aterrizaje 19 de Peinador, que es la más usada al emplear la cabecera norte para los aterrizajes.

Desde el gestor aeroportuario esperan que este martes 6 de octubre se pueda recuperar el nivel III del ILS, lo que permitirá reducir a una visibilidad de la pista (RVR) de 100 pies o 200 metros en lugar de los 2400 pies o 500 metros actuales. De lo contrario, y si el tiempo no acompaña, la terminal viviría unas jornadas negras en uno de sus días de mayor uso de todo el año.