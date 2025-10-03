Vigo capta casi 9 millones de fondos europeos para las futuras rampas de Gran Vía
El proyecto, con un presupuesto de 20 millones, prevé transformar también el entorno de As Travesas
El Concello ha conseguido una subvención de más de 8,7 millones de fondos europeos para el Plan de Actuación Integrado (PAI) que prevé transformar el eje Gran Vía-Castrelos, desde Praza de España al gran parque urbano vigués, incluyendo el entorno de Praza de América y As Travesas, una actuación que tiene un presupuesto de 20 millones.
La principal infraestructura que prevé acometer el gobierno municipal en este proyecto es la construcción de las rampas en Gran Vía en el tramo entre Plaza de España y Plaza de América y, según indica el alcalde, Abel Caballero, es posible todavía incrementar más la subvención aprobada hasta alcanzar los 14 millones. «Es una de las grandes operaciones de transformación de la ciudad y acabamos de obtener un apoyo muy importante", subrayó el regidor.
Además de las rampas, se prevé la transformación de parte del complejo de As Travesas, humanizaciones de calles o la rehabilitación de los museos Liste y Quiñones de León.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- Cuatro flamencos descubren uno de los rincones más bellos de la ría de Vigo