Vigo capta casi 9 millones de fondos europeos para las futuras rampas de Gran Vía

El Concello ha conseguido una subvención de más de 8,7 millones de fondos europeos para el Plan de Actuación Integrado (PAI) que prevé transformar el eje Gran Vía-Castrelos, desde Praza de España al gran parque urbano vigués, incluyendo el entorno de Praza de América y As Travesas, una actuación que tiene un presupuesto de 20 millones.

La principal infraestructura que prevé acometer el gobierno municipal en este proyecto es la construcción de las rampas en Gran Vía en el tramo entre Plaza de España y Plaza de América y, según indica el alcalde, Abel Caballero, es posible todavía incrementar más la subvención aprobada hasta alcanzar los 14 millones. «Es una de las grandes operaciones de transformación de la ciudad y acabamos de obtener un apoyo muy importante", subrayó el regidor.

Además de las rampas, se prevé la transformación de parte del complejo de As Travesas, humanizaciones de calles o la rehabilitación de los museos Liste y Quiñones de León.