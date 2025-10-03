La UVigo aborda el derecho a la ciudad frente a la IA y las nuevas tecnologías

El derecho a la ciudad, según la definición de la ONU, establece que todos los habitantes deben ocupar espacios urbanos justos, inclusivos, igualitarios, seguros, sostenibles y democráticos para poder disfrutar de una vida digna. Pero el avance de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial conllevan riesgos. El arquitecto y urbanista Roi Santamaría aúna estas disciplinas junto con el derecho en una investigación que desarrolla en la UVigo y en la que advierte sobre la brecha tecnológica o el creciente protagonismo de las grandes empresas en las decisiones hasta ahora públicas. fdsf

«El concepto de derecho a la ciudad surge en los 70 y actualmente es un derecho humano emergente que aparece contemplado en constituciones de reciente creación como las de Colombia, Brasil o Ecuador. En las últimas décadas, la planificación urbana nos ha permitido adaptar las ciudades a personas con problemas de visibilidad o de movilidad reducida. Se han eliminado una serie de barreras, pero en la actual evolución hacia las ciudades inteligentes o smart cities, donde nos vamos a enfrentar a una nueva realidad marcada por las nuevas tecnologías y en la que inteligencia artificial cobra mucha fuerza, pongo en cuestión que este derecho se cumpla», plantea.

Roi Santamaría, autor del trabajo. / Cedida

Bajo esta premisa, Santamaría está desarrollando una tesis doctoral dirigida por Pablo Bonorino, catedrático e investigador del Instituto Xustiza e Xénero de la UVigo, además de contar con la colaboración de Pablo Eduardo Slavin, docente en la Universidad Nacional Mar de Plata y experto en derecho a la ciudad.

Como caso de estudio, utiliza Bilbao, ciudad en la que residió de niño y cuya transformación ya estudió hace unos años tras acabar sus estudios de arquitectura y la especialización en planificación urbana en Portugal. «Es un laboratorio urbano porque ha experimentado muchos cambios y fenómenos. La ciudad industrial de los años 70 entró en declive con tasas de paro elevadísimas y evolucionó hacia una ciudad de servicios a partir del Guggenheim que hoy es un referente internacional como smart city con una densidad de población media», destaca Santamaría, que también es ingeniero de edificación y se dedica a la docencia.

Su estudio se centra en las «nuevas barreras» que pueden generar las ciudades inteligentes del futuro: «Uno de los problemas es la brecha digital, que puede originar vulnerabilidades. Por ejemplo, que quien no pueda comprarse un teléfono móvil o manejar cierta tecnología, como es el caso de las personas mayores, se quede marginado socialmente. Por otro lado, está en cuestión la privacidad de nuestros datos. Y otra cuestión son los sesgos de género de la IA».

También aborda en su tesis es el papel creciente de los gigantes tecnológicos. «Si bien toda planificación urbana conlleva una parte pública y otra privada, la investigación que estoy realizando denota que empiezan a cobrar un mayor protagonismo empresas como Microsoft o Google que controlan la IA . Y las decisiones que hasta ahora eran públicas empiezan a ser controladas indirectamente por estas compañías que tienen interés en que las ciudades sean de un determinado tipo u otro», plantea.

«Lo lógico es preguntar a la gente por sus necesidades a la hora de diseñar una plaza o un espacio urbano. No puede ser que la ciudad quede a expensas de intereses privados y que una empresa decida que se va a construir un centro comercial y no un centro para mayores basándose en unas encuestas o estudios sobre el perfil de consumidor de la zona», defiende.

«Los avances tecnológicos han permitido unos desarrollos enormes en un periodo muy corto de tiempo, pero hay que controlar que no dejen en situación vulnerable a ciertas clases sociales y que surjan nuevas problemáticas. Los cambios deben responder a las necesidades de todas las personas.», añade.

Normativa de la UE

En este sentido, la UE ha desarrollado una normativa para el control de la IA. «Pero solo la ha desarrollado Italia. Actualmente, estamos en pañales con respecto a una protección sobre su uso. La Comisión Europea ha dado unas directrices, pero todo está por desarrollar. Y, mientras tanto, las ciudades van evolucionando y surgen cuestiones de todo tipo. Por ejemplo, ¿cómo podrá subir un anciano al autobús si no tiene un servicio digital de pago y no se admiten monedas y billetes?», reflexiona.

El derecho a la ciudad también vela por los ciudadanos frente a problemas tan actuales como el de la vivienda o la gentrificación que vacía barrios para dedicarlos al turismo. «El concepto está ahí, pero tristemente a veces parece un logro utópico frente a otros intereses, la mayoría de ellos, relacionados con la sociedad capitalista en la que vivimos. Los precios responden a sus ciclos, ya vivimos su caída en el 2008, cuando mucha gente se arruinó, y la situación actual podría llevarnos a otra gran crisis», avanza.

Santamaría, que lleva un año trabajando en su tesis y ya ha realizado una estancia en La Sapienza de Roma, acabó relacionando la arquitectura y el derecho por influencia de su pareja, que es doctora en Derecho Romano. «En este sentido, es un trabajo pionero dentro de la UVigo. Las ciudades del futuro tienen que garantizar que se cumplan todos estos derechos humanos», concluye.