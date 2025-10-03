La Sociedad Filarmónica diversifica su temporada

La Sociedad Filarmónica de Vigo estrena el lunes nueva temporada para sus 360 socios y todos los melómanos de la ciudad que quieran disfrutarla. Ante la reducción de las citas de las orquestas sinfónicas gallegas en la ciudad, siempre con los límites de su ajustado presupuesto, ha tratado de buscar alternativas. Así, además de su tradicional ciclo de recitales y ensembles, han logrado programar un Réquiem de Mozart para celebrar el 70 aniversario del Orfeón Terra a Nosa; un concierto del prestigioso grupo de cámara de la Filarmónica de Berlín; y una visita del quinteto argentino Nuestro tiempo en su gira europea.

La Orquesta Sinfónica de Galicia, que atraviesa importantes problemas económicos, ha confirmado las tres citas inicialmente comprometidas. Dirigida por su batuta titular, Roberto González-Monjas, el 23 de octubre, interpretará sendas composiciones de Ravel y Mozart. Volverá el 11 de diciembre y, en 2026, solo el 14 de mayo, antes del fin de la temporada. Aún no ha confirmado el programa.

La Real Filharmonía de Galicia no visitará Vigo mucho más. Lo hará en cinco ocasiones. La primera es el 12 de noviembre, también con su titular al frente, Baldur Brönnimann. No regresará hasta el próximo año, en el que tiene previsto volver el 30 de enero, el 4 de marzo, el 22 de abril y el 3 de junio.

Teatro

Estas ocho citas de las sinfónicas gallegas forman parte del convenio con Afundación y se llevarán a cabo en su teatro, al igual que las otras tres grandes citas de la temporada. La primera será, el 29 de octubre, la actuación del orfeón Terra a Nosa, al que la Sociedad Filarmónica presenta como «el coro más importante de Galicia y de los primeros del país».

Dos años ha estado la entidad viguesa detrás de la contratación del grupo de cámara de la sinfónica más famosa del mundo, la Firlamónica de Berlín. Tocarán el 25 de febrero un programa ecléctico y con obras muy conocidas de Mozart, Paganini, Sarasate y Popper.

Acompañado de un ballet, llegará el 4 de mayo el Quinteto Nuestro Tiempo, bautizado con el título de una obra de Piazzolla, compositor al que homenajean estos reputados músicos argentinos que se juntan para una gira al año.

Auditorio

Completan la temporada las diez citas de cámara que se desarrollarán en el auditorio Afundación. Arranca el lunes 6 con el Cuarteto Atlántico y, al piano, Octavio Vázquez, el compositor gallego afincado en Nueva York.