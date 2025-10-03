El «seguimiento masivo» de la huelga de médicos para quirófanos en el Álvaro Cunqueiro

El «seguimiento masivo» que, según los convocantes, está teniendo la huelga de médicos convocada para este viernes ha paralizado los quirófanos del hospital Álvaro Cunqueiro, salvo los oncológicos y los de urgencias. La Consellería de Sanidade sitúa en el 23,5% la participación en el conjunto de Galicia.

Frente al centro hospitalario se ha concentrado un centenar de facultativos, que gritaron consignas como «hora trabajada, hora cotizada» o «si no tenemos mesa, haremos la nuestra». El paro se ha convocado contra el Estatuto Marco —el texto que regula las condiciones laborales del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud— que ha propuesto el Ministerio de Sanidad.

Durante la lectura del manifiesto, se han puesto de relieve las principales reivindicaciones de los médicos. «Alzamos la voz para exigir un marco legislativo que dignifique nuestro trabajo, proteja nuestra salud física y psíquica y garantice la calidad asistencial», reza el discurso, leído por Francisco Javier iglesias, de O'MEGA.

A su entender, el sistema sanitario público ha recaído en los últimos años en su «esfuerzo y vocación a costa de la salud y la familia». Consideran que ese comportamiento no ha sido recompensado y que el ministerio «diluye» el peso de los médicos en el nuevo Estatuto Marco con relación a otras profesiones sanitarias.

El manifiesto también recoge las quejas por las condiciones laborales, con «guardias interminables muy mal retribuidas» y que no contabilizan a efectos de cotización.

Datos de Sanidade

De acuerdo con la consellería, el seguimiento fue del 23,5% en los centros sanitarios de toda la comunidad. En los siete grandes hospitales del Sergas, la participación fue del 29,5%, mientras que se redujo al 19,8% en los centros hospitalarios comarcales. En conjunto, hubo un 28,6% de participación en la huelga en el conjunto de la actividad hospitalaria.

En cuanto a la atención primaria, el seguimiento de la huelga se quedó en un seguimiento del 10,67%.

«A sanidade pública galega está a responder axeitadamente a todas as urxencias que se presentaron ata o de agora nos centros sanitarios galegos. Así, a Xunta seguirá traballando para ofrecer unha atención óptima a todos os cidadáns e para acadar as mellores condicións laborais para o conxunto de profesionais, ben sexa na atención primaria ou hospitalaria», dice Sanidade.