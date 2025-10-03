Regades elogia Vigo como líder en el cambio industrial

Si la tecnología es el nuevo «poder blanco» de las principales economías del mundo, «o innovamos o dependemos». Bajo esta premisa el delegado de Zona Franca de Vigo, David Regades, expuso en un almuerzo-coloquio en el Círculo de Empresarios el papel de la ciudad como líder en el reto de diseñar y fabricar por sus propios medios, retener talento y decidir suobre sus infraestructuras. «La verdad es que dependemos demasiado de decisiones que se toman lejos de aquí, y eso nos hace vulnerables», apuntó antes de añadir que «Vigo puede y debe ser protagonista de ese cambio» global.

Para certificar estas ideas aportó cifras más allá de las palabras. «El plan estratégico prevé casi 400 millones de euros en inversión en los próximos cuatro años, destinados a atraer proyectos punteros y transformar el ecosistema industrial de la región». El encuentro reunió a representantes del tejido empresarial, líderes institucionales y expertos para abordar un reto que marcará el futuro colectivo: la independencia tecnológica. La cita contó con la participación de David Regades, delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, presentado por el alcalde de la ciudad.

La presidenta del Círculo, María Borrás, recordó en la apertura que este foro nace «del deseo de pensar en grande y de construir juntos el futuro que queremos para Galicia». Subrayó que la colaboración entre lo público y lo privado «ya no es una opción, sino una necesidad», y ejemplificó la implicación de la Zona Franca más allá de lo institucional ya que «impulsa proyectos, conecta conocimiento y multiplica oportunidades», dijo. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, fue el encargado de presentar al «mejor delegado de la historia» por su capacidad para «resolver problemas». El regidor elogió cómo el ente pasó de ser «un mero alquilador de suelo» a motor en proyectos transformadores como la pionera planta de semiconductores fotónicos en el PTL, la incubadora del VgoTIC Global Hub en López Mora o el desarrollo de polos aeroespaciales y automovilísticos en sus distintos polígonos.

Regades reivindicó también la vertiente social de su labor, además de la apuesta por las tecnologías renovables. «Trabajamos desde lo local con la mirada puesta en lo global. Porque solo así podremos decidir nuestro futuro», concluyó.