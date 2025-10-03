El 90% de las preanestesias infantiles del Chuvi son ya por videollamada

«Cuando unos padres operan a su hijo, tienen respeto por la cirugía, pero pánico a la anestesia», explica la doctora María Doniz, anestesista del Hospital Álvaro Cunqueiro especializada en el paciente infantil. Por ello, han extendido a todos los casos pediátricos un recurso que nació para hacer que los niños con necesidades especiales o discapacidades se sintieran más cómodos en la consulta de preanestesia: la videollamada. Lo probaron el año pasado y ya lo usan de forma ordinaria. Ha sido tan bien recibido por las familias y los profesionales que lo han empleado en 1.851 casos. El 90% del total.

«La consulta de anestesia es la primera vez que tienen contacto con nosotros. Tenemos que explicarles los riesgos anestésicos, las posibles complicaciones, dar instrucciones muy claras para que el niño llegue adecuadamente el día de la cirugía... Y, muchas veces, el ambiente de los hospitales es un poco hostil», explicó la anestesista, en el balance que hizo como proyecto ganador de los IV Premios de Innovación de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (2024).

Con el proyecto VidAped han intentado que esa consulta se desarrolle en un espacio donde «tanto el niño como su familia se sientan más seguros». «Es utilizar la tecnología para humanizar un momento tan delicado como este», defendió.

Con este sistema, también han podido establecer que sea el propio anestesista que va a estar en el quirófano el que pase esta consulta y poder ofrecer así información más detallada y una «continuidad» hasta el alta, que genera mayor confianza en las familias.

La última versión de la historia clínica electrónica —Ianus 5— incorpora la opción de videollamar directamente al paciente, lo que garantiza un cifrado completo de la comunicación al no emplear ninguna herramienta de terceros. Un administrativo contacta con los padres y tutores para fijar la cita y advertirles de que les enviarán un SMS. Al recibirlo, deberán pulsar en el enlace que contiene y se conectarán automáticamente.

También han digitalizado la información con las instrucciones pata la anestesia, el consentimiento informado que tienen que firmar e, incluso, un vídeo para que se vayan familiarizando con las instalaciones.

Expansión

Entre los planes futuros de los responsables de VidAped está implantarlo en otras partes de la especialidad y también han ayudado a otros servicios a probarlo. Además, han dado charlas prácticas en otras áreas sanitarias de Galicia. La Consellería de Sanidade advierte de que «no hay nada en firme». También ha mostrado interés la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor para informar a nivel nacional.

«Innovar en medicina no tiene sentido si no tiene un impacto real en la vida de las personas y si nosotros, con este proyecto, hemos conseguido que los niños lleguen más tranquilos a quirófano y que sus padres sientan más confianza, nos ha merecido mucha la pena», resaltó la doctora.