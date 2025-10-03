PP, PSOE y BNG coinciden en calificar de «decepcionante» la reunión con Aena por la coordinación aeroportuaria gallega

La reunión de 90 minutos para resolver el declive de rutas gallego tuvo que acabar antes de tiempo y sin grandes avances porque el representante del Ministerio perdía su vuelo a Madrid. El Comité de Coordinación Aeroportuaria celebrado ayer en Vigo volvió a constatar las diferencias entre Gobierno, Xunta y concellos sobre cómo conseguir esa armonización entre Peinador, Lavacolla y Alvedro perseguida desde su creación en marzo de 2014.

Diego Calvo (PP), la teniente de alcalde viguesa María Xosé Caride (PSOE) y la alcaldesa compostelana Goretti Sanmartín (BNG) coincidieron en calificar de «decepcionante» la cita, llegando incluso a señalar su «poca seriedad». «Seguimos hablando de lo mismo de lo que hemos estado hablando durante años pero sin avances claros», añadía el edil de Turismo coruñés, Gonzalo Castro.

Y es que de la fugaz cita ante la marcha del secretario general de Transportes Aéreo, Benito Núñez Quintanilla, solo se logró arrancar un acuerdo para crear un grupo de trabajo (más) que, como defendió el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ayude a analizar las métricas para una estrategia común de especialización. El Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, lo vio como «un primer paso» y confía en que pueda estar en marcha antes de que acabe el año.

«El papel de AENA tiene que ser mucho más proactivo», aseguraba el conselleiro de Presidencia, quien cree que no se puede «limitar únicamente a poner a disposición de las distintas aerolíneas unas infraestructuras». Acompañado por la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, señaló que el gestor debía de ser el primer interesado en frenar la sangría de viajeros a Sá Carneiro «y mejore su cuenta de resultados». Ante la petición de la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, de que entren más actores, le pareció «muy bien que todo el mundo opine y aporte».

Polémica con las tasas

Al ser la subida de las tasas del 6,48% la causa de la «espantada» de Ryanair hace un mes, el comité se convirtió en una guerra con cifras. Actualmente cada pasajero adicional debe pagar 5,4€ en Lavacolla y 2,66€ en Peinador o Alvedro. Blanco destacó los 130 millones de euros invertidos desde 2018 , Calvo los 13 millones anuales en 30 destinos diferentes y Castro las subvenciones directas a aerolíneas que ahora el resto rechazan.

«Somos el Concello que dedica más dinero por habitante a la promoción del destino», aunque la mayoría de estas rutas finalizan su contrato en 2026 y podrían seguir el camino de las canceladas en Vigo y Santiago. «Estamos trabajando en las nuevas licitaciones, pero incluso esa decisión tiene que tomarse desde una perspectiva gallega, de nada vale que cada uno haga la guerra por su cuenta», añadió.

«Esto no tiene que ver con tasas aeroportuarias ni con la tasa turística, sino con que estamos en un mundo donde hay otros que están interviniendo, y nosotros de brazos cruzados», advirtió Caride a su salida, visiblemente molesta con el ejecutivo autonómico después de que este negociase cinco vuelos chárter de un turoperador hacia A Coruña y ninguno a Vigo o Compostela.