El PP exige un compromiso por escrito con el octavo juzgado de Instrucción
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha reclamado que el Ministerio de Justicia muestre un compromiso por escrito con el octavo juzgado de Instrucción de Vigo después de que el Gobierno haya ratificado, el pasado mes de septiembre, que esta plaza se transformará en una de Violencia sobre la Mujer.
