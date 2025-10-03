"Pilots" desata el caos más divertido en Príncipe

El espectáculo arrancó con la llegada de los cinco pilotos a bordo de un coche a pedales, anunciando una carrera que debía celebrarse en un lugar... que no era ese. Esa confusión inicial dio pie al juego con el público que se convirtió rápidamente en parte fundamental del espectáculo. Tal como explica Alberto Vidal desde la compañía: "El público siempre está muy presente durante toda la obra”.

Esa espontaneidad es una de las claves del montaje, que solo cobra sentido en la calle. “Pilots” no puede representarse en un teatro, ni tendría sentido hacerlo. Es imprevisible, "nunca sabes cómo va a ser el recorrido, si ha llovido, si hay mucho jaleo de gente y es difícil conseguir la atención o tener el espacio escénico que necesitamos, pero esto también lo convierte en un espectáculo vivo", asegura Vidal. No recuerdan haber ido a dos presentaciones iguales "y esa es la magia del teatro de calle", concreta.

Abel Caballero con el elenco de Pilots / FdV

Durante el recorrido, los momentos de malabares y acrobacias funcionaron como pequeños descansos o calentamientos para los personajes, en una puesta en escena que rompía con el formato tradicional de los números de circo. Aunque disfrazado de juego, el espectáculo tenía también un trasfondo reflexivo. La sostenibilidad, el espíritu colaborativo y la crítica a la competitividad individualista estaban presentes, especialmente en el desenlace. “No gana ninguno de nosotros y cómo reaccionamos a no ser ganadores es lo bonito y es un mensaje que se ve poco ahora mismo", sostiene el artista. Ese final, como todo en el espectáculo, fue diferente, irrepetible, con una respuesta del público que no se puede prever ni replicar, "nunca hay dos públicos iguales", está seguro de que para descubrirlo hay que ir a verlo. El alcalde, Abel Caballero no quiso perderse la actuación, se sumó a la espontaneidad y se subió al carruaje del elenco.

Finestra Nou Circ

Fundada en 2012 en Valencia, La Finestra Nou Circ nació con el objetivo de desarrollar proyectos sociales, formativos y culturales en torno al circo. El elenco lo compusieron Olga Osuna, Mari Marcos, Dayné Álvarez, Alberto Vidal y Luis Reche.

El paso de La Finestra Nou Circ por Vigo no fue simplemente una función: fue una experiencia colectiva, un viaje compartido entre artistas y ciudadanos, y una muestra de cómo el circo contemporáneo puede transformar la calle en un espacio de juego, crítica y celebración. No era la primera vez que actuaban en Vigo, el año pasado realizaron un teatro estático en el Centro Comercial vialia, y destacan que siempre les gusta venir a la ciudad.

Fue la primera gran cita al aire libre de la programación de VigoCultura, mañana la compañía Pablo Méndez Performance actuará en el mismo lugar con el espectáculo: "El viaje imposible", tributo a Julio Verne.