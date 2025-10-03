Paro indefinido en rayos: el Sergas ofrece solo un radiólogo más de guardia los lunes

El Chuvi se prepara para afrontar la próxima semana otra situación difícil: el paro indefinido convocado por 24 de los 27 radiólogos con guardias presenciales. Comienza el lunes tras el fracaso de la reunión con la Gerencia del Área Sanitaria.

Tras años pidiendo que se refuercen las guardias de urgencias —son 2 radiólogos desde hace 35 años—, se han plantado tras constatar, entre otros, un aumento de la actividad de un 80% de los TC desde 2015.

El Sergas les ha ofrecido un tercer radiólogo para la guardia (17 horas) de los lunes —el día de la semana con más urgencias— y para las tardes de martes a viernes —así no pierde a este efectivo para la jornada ordinaria del día siguiente—.

Los radiólogos entienden el problema de falta de especialistas, pero ven la oferta totalmente insuficiente frente al aumento del número y la complejidad de las pruebas. De hecho, ha molestado. "No es ni un parche", lamentan y destacan que tienen apoyo de los radiólogos del resto de áreas sanitarias gallegas.

Del medio centenar de radiólogos del servicio —todos convocados al paro—, 10 tienen que hacer servicios mínimos. El Sergas ya ha anulado las horas extra de tarde. Por las mañanas, el servicio se llena ya de habitual con la actividad oncológica.

¿Cómo afectará el paro?

Los profesionales que hagan servicios mínimos solo harán pruebas inaplazables, como las que se usan para diagnóstico de cáncer y controles de tratamiento activo. "Ante la mínima duda, siempre se hará la prueba", aseguran. Quedarán sin hacer otro tipo de controles, por lo que se prevé que el paro tenga afectación también en una área tan delicada como es la Oncología.

Todos los servicios se apoyan hoy de forma muy importante en las pruebas de imagen para su actividad, por lo que este paro va a afectar a la actividad general del Chuvi.