«Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»

A falta del cambio de poderes oficial, la nueva presidenta de Radio Taxi, Nuria Fernández, que lleva transportando pasajeros por la ciudad desde hace quince años, apuesta por un vuelco en el funcionamiento de la central para ofrecer una mejor atención a la ciudadanía. Defiende la necesidad de modernizar el proceso de solicitud de un servicio y celebra que cada vez son más las mujeres que quieren trabajar en el sector.

—¿Por qué decidió postularse para presidir Radio Taxi?

Por el malestar que había en el gremio y porque me presionaron mucho para que me presentara.

—¿Quién le presionó?

Mis compañeros.

—¿Por qué decidió hacerlo ahora en una asamblea extraordinaria en vez de hacerlo en las elecciones de junio?

Porque junio significó un antes y un después, como si algo explotara. El malestar se venía sembrando desde hace un tiempo.

—¿Y qué es lo que provocó ese malestar con los exdirigentes de Radio Taxi?

Muchas cosas. Falta de transparencia, pocas explicaciones en las decisiones que tomaban... Por ejemplo, había socios a los que no se les atendía. Si tenías un problema y eras afín, se sentaban contigo al momento. Pero en caso de no serlo, a lo mejor ni descolgaban el teléfono. Y después otras cosas que se fueron sumando. Despidieron a una empleada que llevaba cuarenta años trabajando sin consultarlo con los socios. Esa persona con experiencia te resolvía 600 llamadas y otra igual la mitad. Y claro, eso supone 300 clientes descontentos. El ambiente se enrareció y las explicaciones que nos daban no eran muy convincentes.

—Llegaron a acusar incluso a los anteriores dirigentes de asignar servicios de taxi a dedo...

Tenemos las pruebas y todos los socios son conscientes de ello. Pero tampoco vamos a echar más leña al fuego.

—¿En qué necesita mejorar la central de Radio Taxi?

Hay que acortar el tiempo de atención al cliente. No puede estar 20 minutos esperando a que le descuelguen el teléfono. Hay una serie de procesos que alargan la llamada mucho tiempo.

—¿Se pueden pedir ya taxis por Whatsapp?

Es algo que estamos viendo y tenemos que sentarnos con el operador. Se debe poder pedir taxis desde todas las plataformas posibles.

—¿Qué propuestas tienen para mejorar el servicio a los vigueses?

Siempre se ha prestado un buen servicio. Lo que falla es el intermediario entre el cliente y el taxista. Hay que agilizar la llamada. Si le entra el servicio bien, es muy rápido. La ciudad está dividida por zonas y realmente no se tarda más de tres minutos, o a lo mejor entre tres y cinco, en llegar al cliente. En algunos casos a lo mejor está colgando el teléfono y el taxi ya está en la puerta.

—¿Creen que esos retrasos en la operadora con las llamadas puede provocar una fuga de clientes a los VTC?

Es posible, porque si necesita que lo lleven y está media hora colgado al teléfono... Pues sí, probablemente pase. Pero Vigo es una ciudad donde el taxi está muy arraigado, por lo que si damos un buen servicio no debemos tener problemas.

—Es la primera mujer que preside la principal central de taxis de la ciudad...

Porque es un gremio un poco machista. Pero yo nunca he tenido ningún problema. Tanto los clientes como mis compañeros me aceptaron muy bien siempre.

—¿Qué porcentaje de los taxistas de Vigo son mujeres?

Sé que hay alrededor de cien. Cada vez hay más mujeres interesadas en trabajar en este sector.

—¿Qué postura tiene respecto a los VTC?

No estoy de acuerdo. Habrá que plantearse cómo son las cosas. Pero es un tema que le corresponde a las asociaciones, no a la central.

—Vigo lleva más de cuatro décadas con el mismo número de licencias de taxis. ¿Ve necesario ampliarlas?

No creo. Cumplimos el ratio que marca Europa. Es cierto que en horas punta igual se pueden necesitar más taxis, pero al final es algo que pasa en todos los sectores. Hay momentos de mucha demanda, pero un día normal a las cinco de la tarde...

—Algunos de sus rivales políticos comentaban que detrás de su candidatura estuvo Manuel Chorén...

No es así. Simplemente me dio su apoyo, es más, delegó en mi su voto. Si tengo que pedir consejo a alguien, se lo pido a él. Experiencia tiene de sobra.