En Directo
DIRECTO VIGO
Últimas noticias hoy en directo de Vigo
Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto
Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.
Juan Carlos Álvarez
El Celta se reconoce al fin
El equipo vigués remonta al PAOK para lograr el primer triunfo de la temporada en el regreso de Europa a Balaídos ocho años después. Los goles de Aspas, Borja Iglesias y Williot hicieron justicia al buen partido del cuadro de Giráldez.
Alberto Leyenda
Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
El «atasco» que un técnico de Stellantis FCA, con un 37% de discapacidad declarada por problemas de movilidad, se ha encontrado en los servicios públicos ha derivado en una situación kafkiana. Tras años de esperas en el Sergas y de pelea burocrática en varios frentes, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) acaba de declararlo en incapacidad permanente total, es decir, que no puede realizar su trabajo habitual, que ejecuta en régimen de teletrabajo al 100%, pero sí podría acceder a otros empleos.
Elena Villanueva
La Policía Nacional condecora a Abel Caballero en el día de su patrón
Decenas de agentes, autoridades civiles y militares y miembros de la judicatura gallega y viguesa participan de los actos del patrón de la Policía Nacional, que celebra en Vigo su acto central en el que se imponen los distintivos y condecoraciones a figuras representativas del Cuerpo por su entrega, dedicación y actuación reseñable en el ejercicio de sus funciones.
Ana Blasco
África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
Es la primera niña nacida en Galicia tras practicarle a su madre, durante el embarazo, una cirugía de aorta con parada circulatoria controlada. Una operación de emergencia en la que fallecen uno de cada cuatro pacientes. Tras pasar 30 minutos sin riego sanguíneo en la placenta, nacer sana y evolucionar bien, en el Cunqueiro todos conocen a África como la niña milagro.
Ana Blasco
El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias
Los radiólogos sostienen que ya se han aplicado protocolos similares con «cero éxito» y cifran en un 80% el aumento de las TC urgentes desde la apertura del Álvaro Cunqueiro.
Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
Un motorista ha resultado herido esta mañana en una colisión por alcance con un turismo, ocurrido justo antes de la entrada del túnel de A Madroa, en sentido Tui. El accidente está causando retenciones en la AP-9, desde el acceso de Isaac Peral hasta el puente de Rande.
Carlos Ponce
Las esperas en la sanidad pública saturan la privada: tres meses para una ecografía
Povisa no tiene citas disponibles para determinadas pruebas diagnósticas hasta diciembre y Vithas, a partir de mediados de noviembre. La elevada demanda causada por lesiones musculares agrava aún más la situación.
X. A. Taboada
«No es droga»: la reacción en bloque al veto a las bebidas energéticas
Fabricantes, cadenas de distribución, supermercados y la CEG alegan en cientos de páginas que su prohibición a menores es desproporcionada o que no generan adicción
J. C. Guillade
El Celta se atraganta en su regreso
Borja Iglesias salió de nuevo al rescate de un Celta que ayer pudo acabar goleado de Stuttgart, dada la superioridad física y técnica del rival, pero en los últimos minutos rozó el empate en un remate de Bryan Zaragoza. Demasiado premio se hubiese llevado de Alemania el equipo vigués en un estreno europeo más gris de lo esperado ante un rival que le pasó por encima durante setenta minutos, aunque su conformismo por los dos goles de ventaja en el marcador permitió que los célticos se metiesen en la pelea por los primeros puntos de una liguilla de la Liga Europa que dentro de una semana le enfrentará al PAOK en Balaídos.
Los centros deberán abrir sus puertas con servicios mínimos durante la huelga de profesorado de este jueves en Galicia
La Xunta ha fijado, en una orden publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los servicios mínimos para la huelga de profesorado convocada por los sindicatos CIG y STEG para este jueves, que tendrán que garantizar la apertura y cierre de los centros escolares.
Lee aquí la información completa sobre la huelga del profesorado en Galicia.
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- Cuatro flamencos descubren uno de los rincones más bellos de la ría de Vigo