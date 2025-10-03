El I+D en humanidades «baja» a Príncipe

Estudiantes de la UVigo mostraron ayer a los vigueses los trabajos que desarrollan en los ámbitos de la filología y la traducción a través de pósteres científicos instalados en Príncipe. Por segundo año consecutivo, la Semana Internacional das linguas, as literaturas e a tradución organizaron la Xornada Investiga, que también acogió la conferencia dentro del museo MARCO de Anna Doquin, profesora de la Complutense. En su charla abordó la metodología de investigación en lingüística aplicada.

Y hoy el edificio Redeiras de O Berbés acogerá (16-20 horas) la primera edición de la Xornada de Discriminación Lingüística organizada por la UVigo y el Instituto de Investigación Lingua (iLingua). La actividad es gratuita y de interés tanto para el alumnado y el profesorado de Secundaria, como por la ciudadanía en general.

Participarán reconocidos especialistas con conferencias individuales y un coloquio final. Los invitados son Susana Guerrero, profesora de la Universidad de Málaga, Carlos Callón, docente de la Universidad de Santiago, Maite Moret, académica de la Academia Aragonesa de la Lengua, y Aníbal Martín, autor de «Yo hablo, ellas cantorin».