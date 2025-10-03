La cúpula de Indra aborda en Vigo con Caballero y Regades la planta de chips

Pasar revista a uno de los proyectos industriales y transformadores más ambiciosos a los que se ha enfrentado Vigo en su historia. La cúpula de Indra, representada por su presidente y su consejero delegado, Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos, respectivamente, abordaron ayer con el alcalde, Abel Caballero, y el delegado de la Zona Franca, David Regades, los pormenores de la futura planta de chips fotónicos de Valadares, impulsada por la sociedad Sparc, en la que el gigante tecnológico español tiene una participación mayoritaria, al igual que el Estado.

Los cuatro se reunieron en Alcaldía, donde además de la planta —«El desarrollo del proyecto va en tiempo y forma», señaló Caballero—, que supondrá la contratación de cerca de 200 ingenieros, repasaron los planes del grupo para instalar un centro tecnológico y de defensa en el complejo de Zona Franca en López Mora (el antiguo edificio de informática de Caixanova). Con la planta de chips fotónicos y el nuevo centro tecnológico, Indra apuesta fuerte por Vigo.