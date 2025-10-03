El Concello de Vigo prohíbe «in extremis» la actuación del Dandy de Barcelona al carecer de licencia
El área de Seguridad notifica que el local Nébula tiene permiso como "pub con música" y no como "café espectáculo" para acoger su visita prevista para esta noche
Días atrás exigió su cancelación al tener «actitudes abiertamente machistas, misóginas, puteras, franquistas, racistas y homófobas»
No habrá actuación del controvertido tiktoker «Dandy de Barcelona» en Vigo. El Concello acaba de comunicar al local de ocio nocturno Nébula The Club que carece del permiso pertinente para la celebración de su bolo de esta noche.
El gobierno municipal ha exigido la suspensión provisional del espectáculo 'in extremis', previsto para este viernes a las 23.30 horas en el establecimiento de la Travesía de Santiago de Vigo, 3 al no disponer de la licencia adecuada. Según relatan, este nuevo local figura como «pub con música» mientras que la actividad de hoy será un «café espectáculo», que engloba actuaciones musicales, teatrales o culturales en directo.
Desde el área de Seguridad proponen también ordenar a la Policía Local «la vigilancia y cumplimiento de la suspensión acordada y, el desalojo, clausura y precinto del establecimiento» llegado el caso. A primera hora de la tarde Nébula anunciaba las últimas entradas por 9 euros para un espectáculo que incluía una sesión DJ con Amarok, tatuajes y chupitos.
Y ante las dudas que surgieron entre algunos seguidores ante una posible suspensión, el local aseguraba, hace tan solo unas horas, que el evento se iba a celebrar, justificando la presencia del 'tiktoker' de esta forma: «Nosotros traeremos a la gente que el público demande, estamos al margen de ideales políticos, como si quieren venir Abalos o la mujer del presidente, nosotros le abrimos la puerta a todo el mundo».
Rechazo previo del gobierno local
Este lunes el consistorio dio a conocer su rechazo a la llegada de este personaje. La primera teniente de alcalde, Carmela Silva, recordó que es «conocido por sus discursos y actitudes abiertamente machistas, misóginas, puteras, franquistas, racistas y homófobas».
Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero protagonizó un bochornoso momento precisamente en una discoteca asturiana tras proclamar varios vivas al dictador español ante la presencia de una multitud de jóvenes, muchos de los cuales le siguieron el discurso.
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- Cuatro flamencos descubren uno de los rincones más bellos de la ría de Vigo