El Concello de Vigo prohíbe «in extremis» la actuación del Dandy de Barcelona al carecer de licencia

No habrá actuación del controvertido tiktoker «Dandy de Barcelona» en Vigo. El Concello acaba de comunicar al local de ocio nocturno Nébula The Club que carece del permiso pertinente para la celebración de su bolo de esta noche.

El gobierno municipal ha exigido la suspensión provisional del espectáculo 'in extremis', previsto para este viernes a las 23.30 horas en el establecimiento de la Travesía de Santiago de Vigo, 3 al no disponer de la licencia adecuada. Según relatan, este nuevo local figura como «pub con música» mientras que la actividad de hoy será un «café espectáculo», que engloba actuaciones musicales, teatrales o culturales en directo.

Desde el área de Seguridad proponen también ordenar a la Policía Local «la vigilancia y cumplimiento de la suspensión acordada y, el desalojo, clausura y precinto del establecimiento» llegado el caso. A primera hora de la tarde Nébula anunciaba las últimas entradas por 9 euros para un espectáculo que incluía una sesión DJ con Amarok, tatuajes y chupitos.

Y ante las dudas que surgieron entre algunos seguidores ante una posible suspensión, el local aseguraba, hace tan solo unas horas, que el evento se iba a celebrar, justificando la presencia del 'tiktoker' de esta forma: «Nosotros traeremos a la gente que el público demande, estamos al margen de ideales políticos, como si quieren venir Abalos o la mujer del presidente, nosotros le abrimos la puerta a todo el mundo».

Respuesta de la discoteca a un seguidor que planteó su inquietud por la celebración o no del evento. / Instagram

Rechazo previo del gobierno local

Este lunes el consistorio dio a conocer su rechazo a la llegada de este personaje. La primera teniente de alcalde, Carmela Silva, recordó que es «conocido por sus discursos y actitudes abiertamente machistas, misóginas, puteras, franquistas, racistas y homófobas».

Podemos Asturies

Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero protagonizó un bochornoso momento precisamente en una discoteca asturiana tras proclamar varios vivas al dictador español ante la presencia de una multitud de jóvenes, muchos de los cuales le siguieron el discurso.