El Concello concede 4.579 becas de libros y comedor para el presente curso escolar

La Junta de Gobierno local acaba de adjudicar 3.509 becas de comedor y 1.070 ayudas para libros de texto para este curso escolar. El presupuesto es de 1.6 millones de euros y no hay lista de espera. «Se aceptaron todas las solicitudes que cumplían los requisitos, no hay lista de espera», apostilló el alcalde, Abel Caballero.

