El Concello concede 4.579 becas de libros y comedor para el presente curso escolar
La Junta de Gobierno local acaba de adjudicar 3.509 becas de comedor y 1.070 ayudas para libros de texto para este curso escolar. El presupuesto es de 1.6 millones de euros y no hay lista de espera. «Se aceptaron todas las solicitudes que cumplían los requisitos, no hay lista de espera», apostilló el alcalde, Abel Caballero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Davila 28/09/2025
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo