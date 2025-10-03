El Concello concede 4.579 becas de libros y comedor para el presente curso escolar

La Junta de Gobierno local acaba de adjudicar 3.509 becas de comedor y 1.070 ayudas para libros de texto para este curso escolar. El presupuesto es de 1.6 millones de euros y no hay lista de espera. «Se aceptaron todas las solicitudes que cumplían los requisitos, no hay lista de espera», apostilló el alcalde, Abel Caballero.