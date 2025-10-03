Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG pide que Vigo retorne al sistema Apego para impulsar la crianza en gallego

El Bloque quiere que el Concello de Vigo se reincorpore en el programa Apego, dedicado a promover el gallego como lengua inicial entre el público infantil. «É claro que existe unha amplísima sensibilidade social na nosa cidade en favor do noso idioma, pero que non se está a traducir en políticas activas», asegura su portavoz.

