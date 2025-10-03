La baja fiabilidad de los Avril impide sumar el quinto tren a Vigo prometido por Puente

Camino del año y medio de servicio después de un accidentado e inolvidable estreno, los Avril siguen circulando «con el freno de mano puesto». Los trenes fabricados por Talgo que han permitido llevar la Alta Velocidad al Eje Atlántico siguen sin cumplir las expectativas y por ello Renfe no ha desplegado todavía toda la oferta prometida debido a su baja fiabilidad, siendo Vigo la urbe más afectada por ello. El 5 de enero de 2024 el ministro de Transportes, Óscar Puente, presentaba los convoyes de la mano de los Reyes Magos en la estación de Urzáiz.

En aquel momento se fijaron cinco servicios diarios entre dicha estación y Madrid, 4 de AVE y otro de la low cost Avlo, todo ello con un mejor tiempo de viaje de 3 horas y 35 minutos. Pese a la profunda remodelación en junio al suprimir las paradas en Vilagarcía, A Gudiña, Sanabria, Medina o Segovia, los dos trenes más rápidos están en 3.50 horas... y una quinta frecuencia que no llega.

Fuentes del sector han confirmado que en los próximos meses no se esperan grandes cambios en la parrilla de los servicios comerciales de Larga Distancia. Así, las modificaciones se limitarían a los enlaces en los regionales y Media Distancia en el interior de Galicia que incrementarían la oferta disponible mediante transbordos.

Esta decisión llega a pesar de que los S-106 están todavía lejos de su mejor rendimiento posible. Actualmente hay 24 frecuencias diarias con las unidades de ancho variable, las únicas que pueden llegar a los 300 kilómetros por hora hasta Oviedo y Gijón (3 por sentido), A Coruña (5 por sentido) y Vigo y Pontevedra con cuatro. Los primeros arrancan antes de las seis de la mañana desde fuera de Madrid y los últimos llegan a destino algo antes de la medianoche. Pero ni siquiera así se logran unos rendimientos cercanos a los del mundo de la aviación, donde la máxima es que los aviones «hacen dinero» mientras vuelan, no en tierra.

En total son 15 las unidades de rodadura desplazable capaces de circular por ancho ibérico e internacional, aunque para cumplir los horarios requieren un mínimo de diez: siete en configuración AVE (507 plazas) y tres en Avlo de 581 butacas. Así, el tiempo medio de viaje ronda las 10 horas si tenemos en cuenta que en total efectúan casi 103 horas de trayectos. El resto de unidades de los Avril permanecen en reserva ante posibles retrasos o averías, hecho habitual aunque ahora en menor medida que antes. A ello se suma que uno de los AVE de Gijón se extiende a Castellón en una línea que permitiría trenes de ancho fijo, añadiendo así más de 9 horas «extra» que servirían para una nueva frecuencia de ida y vuelta hacia el noroeste.

Franjas sin cubrir

En estos primeros cuatro meses en funcionamiento la oferta comercial ha logrado doblar el pulso al avión en el jugoso mercado entre Madrid y Galicia (53% de cuota) aunque en el caso de Vigo esta se reduce en veinte puntos. ¿El motivo? Una combinación entre los tiempos de viaje, las frecuencias y el rodeo por Santiago que sigue generando rechazo entre los usuarios, yendo muchos por sus propios medios hasta Ourense.

Últimas salidas por destino desde Madrid en AVE / Hugo Barreiro

La parrilla actual sigue mostrando varias franjas horarias en las que el ferrocarril no ha entrado a competir todavía contra el avión. El más claro es la última salida desde Madrid, la del Avlo de las 18.06 horas, que es la más temprana de este tipo de servicios. A su vez, destaca la ausencia de servicios directos entre las 7.14 y las 11.17 horas o entre ese AVE y el de las 16.05 horas.

En sentido contrario la oferta está más completa, al haber lanzado Renfe su ofensiva hacia los pasajeros matinales hacia la capital. A las salidas de las 6.00 y las 9.44 se suman las de las 13.37 y 17.25 horas. Este último tren llega a Chamartín a las 21.20 horas, con lo que habría margen para una frecuencia más tardía compatible con las jornadas laborales.

Sin billetes todavía por Navidad

La implantación de la actual oferta comercial de Renfe desde el 9 de junio no solo ha mejorado la oferta de plazas y tiempos de viaje en tren a Madrid y el resto de España. Por primera vez desde la pandemia es posible comprar billetes con una antelación de varios meses hacia Galicia, lo que permite planificar mejor los viajes y con un ahorro notable en los costes. Sin embargo esta previsión se ha visto recortada, estando limitado actualmente hasta el domingo 14 de diciembre.

Este hecho, que imposibilita planificar el regreso a casa por Navidad o la vuelta a la normalidad tras el Año Nuevo, no ocurre en el resto de líneas de AVE. Así, para las próximas semanas los precios por un billete sencillo pueden oscilar entre los 29 euros de un Avlo entre semana a los más de 90 el viernes 5 de diciembre en el inicio del puente de la Constitución.