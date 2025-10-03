Atracan a punta de pistola y con clientes dentro un negocio de uñas en Urzáiz

A plena luz del día, con el negocio abierto y clientela dentro. Así se produjo un atraco a punta de pistola a última hora de la tarde de este jueves, cuando un hombre irrumpió en un negocio de uñas ubicado en el número 89 de la calle Urzáiz, en Vigo.

El varón iba camuflado bajo una peluca gris y gafas de sol negras, vestía chaqueta deportiva gris con estampado y llevaba también una mochila.

Tal y como se refleja en las cámaras de seguridad del establecimiento, el atracador amenazó a la trabajadora y al menos a una clienta que se encontraba en el interior con una pistola –se desconoce si real o de fogueo– y, tras buscar por la tienda, se llevó dinero efectivo.