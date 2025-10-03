Una «incidencia» en el sistema antiniebla del aeropuerto de Vigo obliga a desviar siete vuelos

Nuevo traspiés operativo para el aeropuerto de Vigo. Desde el pasado 22 de septiembre la terminal se encuentra con su sistema de seguridad antiniebla degradado desde el ILS categoría II (siglas en inglés del sistema de aterrizaje instrumental) al nivel I vigente hasta 2019. Este cambio hace que los aviones pasen de requerir una visibilidad de la pista (RVR) de 1200 pies o 300 metros a una de 2400 o 500 metros, lo que se traduce en más desvíos en Peinador ante condiciones adversas.

Esta circunstancia, pese a llevar vigente varias semanas, no se había comunicado de forma oficial hasta hoy. Solamente este viernes 3 de octubre han sido cuatro los vuelos afectados por esta circunstancia. El HT6316 procedente de Glasgow en el que viajaba el Sporting de Braga tras jugar su partido de Europa League contra el Celtic no pudo aterrizar . La aeronave, el mismo 737-400 de Air Horizont que llevó al Celta a Stuttgart la semana pasada, tomó tierra finalmente en Santiago ante la imposibilidad de hacerlo en Oporto por las obras en marcha en su pista.

Uno de los aviones regresó tras nueve minutos de vuelo

En cuanto a los vuelos comerciales no fue hasta el mediodía cuando se pudo recuperar la normalidad. Las primeras frecuencias procedentes de Madrid y Barcelona se vieron afectadas. Mientras que el UX7308 de las 7:50 horas regresó a Barajas tras apenas nueve minutos de vuelo los VT1702 de las 7:55 y el IB1127 de las 8:40 se desviaron a Lavacolla sin aproximarse siquiera a la pista olívica.

Desde Aena han reconocido «incidencia en la que ya se está trabajando, junto con Enaire, para poder operar en condiciones extremas de visibilidad». Prueba de ello son los vuelos del EC-KJQ, una aeronave calibradora que ya visitó Peinador en mayo de 2024 tras el reasfaltado de su pista de aterrizaje. Sin embargo, no han aportado más detalles de este contratiempo que alcanzará las dos semanas de duración.

Vuelos calibradores sobre el aeropuerto de Vigo este jueves / Flightradar

Esta situación en la pista 19, la de la cabecera norte, se prolongará como mínimo hasta el martes 6. Mientras tanto el aeropuerto vigués estará expuesto de nuevo a desvíos como los de hoy que obligarán a fletar autobuses y recolocar viajeros en otros vuelos. En uno de ellos les informaron que el desvío se producía por unas «obras» inexistentes y se quejaban de que en Santiago tuvieron que aguardar a que llegara el autocar con los viajeros desde Vigo. De esta manera, el retraso en el destino final alcanzó las cuatro horas.