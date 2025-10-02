Vigo se prepara para recibir a 60.000 cruceristas este mes

El puerto de Vigo se prepara para recibir este mes de octubre el mayor desembarco de cruceristas de toda la temporada. Serán cerca de 60.000 pasajeros los que lleguen a la terminal de la estación marítima a bordo de 23 cruceros, a los que hay que sumar no menos de 20.000 tripulantes. Hacía 17 años que no nos visitaban 23 buques de turismo en un solo mes, cifra tan solo superada en mayo de 2004 cuando atracaron 28 cruceros que representa el actual récord histórico.

Como aperitivo, este miércoles atracó procedente de Cádiz el británico Iona, con los primeros 5.306 pasajeros de octubre que disfrutaron en la ciudad de la penúltima escala de un crucero a las islas Canarias de dos semanas de duración, que completan visitando A Coruña antes de culminar el recorrido en Southampton.

Consignado por Pérez y Cía., quien informó que el Iona, da trabajo a 1.717 tripulantes, el gigantesco buque regresará a Vigo el próximo día 29. La actividad se intensifica este fin de semana con las escalas inaugurales de los noruegos Viking Vela el sábado, y Viking Saturn, el domingo. Y el lunes 6, primero de los cuatro dobletes del mes a cargo de Celebrity Apex y Silver Dawn.