Vigo no se baja del barco de la Flotilla

Ocurrió lo indeseado, aunque esperado: la Global Sumud Flotilla que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo humanitario fue interceptada por el ejército israelí. Hay 21 barcos retenidos. En ellos viajaban más de 201 personas de 37 países, siendo España la mayor representación con 30 personas, seguida por Italia con 22, Turquía con 21 y Malasia con 12.

En tierra no se hizo el silencio. A lo largo de la jornada hubo numerosas concentraciones simultáneas en toda España y Vigo no fue excepción. A las 12 horas del mediodía, más de tres centenares de estudiantes se concentraron en la Farola de Urzáiz para marchar dirección Plaza de España, donde a su llegada leyeron un manifiesto. Eran jóvenes universitarios, de Bachillerato y la E.S.O o de F.P. Hubo quien acudió solo, con amigos o incluso fueron muchos los padres que se presentaron con sus hijos. En cualquier caso, las aulas se quedaron más vacías que de costumbre. Por la tarde hubo una movilización en el Olivo de más de un millar de personas. Durante casi una hora manifestaron su apoyo a la causa.

José Lores |

La manifestación matutina ya estaba convocada desde hacía una semana, pero coincidió con la interceptación de la flotilla. Iria Rodríguez, la portavoz del sindicato Libres e Combativas, ligado al Sindicato de Estudiantes, lideraba a los participantes, animándoles a cantar lemas reivindicativos y a hacer el mayor ruido posible. Sobre la huelga general del día 15 señaló que la consideran insuficiente. UGT y Comisiones Obreras convocaron un paro laboral de dos horas, pero ellos piden que sea de 24. «É un gran avance, pero hai que paralizar todo para facer efectivas as reivindicacións, seguir loitando e que non quede todo en nada», indicó la portavoz. «Hai que cortar as relacións internacionais con Estados Unidos para poder frear o xenocidio», añade.

Cree que en las universidades gallegas hay movimiento, pero que debería trascender a lo social, más allá de que los jóvenes se puedan anotar a los sindicatos y encontrar a iguales.

Ismael Pato y sus amigos del IES de Mos cerraron los libros de texto de Bachillerato y se presentaron en la Farola: «Creemos que los derechos humanos son algo que hay que defender, por una cuestión de humanidad, pero también por nosotros mismos. No sabemos cuando seremos los que estaremos en su piel. Podemos estar ante un precedentes que no se puede permitir», explica. En su opinión, entre los adolescentes, «hay de todo». «Una parte de la juventud es muy facha, muy conservadora, pero es cierto que con este tema se está rompiendo la barrera. Muchos con ideología conservadora no son capaces ya de posicionarse a favor de Israel», reflexiona.

La movilización de las 20 horas. |

Desde el Colegio Mercantil, María José Bernal y sus amigas, de la E.S.O., también quisieron estar presentes: «Es muy triste ver lo que está pasando, todo por avaricia y una ceguera de poder», dice.

A las 20 horas, el colofón

Los jóvenes abrieron camino por la mañana, enérgicos y sonoros. Por la tarde se sumaron adultos, niños, mayores y todos los que quisieron mostrar su apoyo a la Flotilla. Más de mil personas se congregaron en el Olivo del Paseo de Alfonso a las 20 horas. No cabía ni un alfiler. Allí pidieron el fin del genocidio durante casi una hora.

Estas manifestaciones fueron la antesala de las que se celebrarán en toda Galicia mañana y el domingo.