Vecinos piden el apoyo del alcalde para que la Alameda sea BIC

La asociación de vecinos Zona Centro de Vigo ha remitido una carta al alcalde Abel Caballero para que se sume públicamente al apoyo de la declaración de la Alameda como Bien de Interés Cultural (BIC). Defienden que es una prioridad la preservación y cuidado de este espacio.

