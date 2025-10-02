Vázquez Almuíña asume la gestión de Turismo en la Diputación tras reorganizarse el gobierno provincial

La Diputación de Pontevedra inicia la segunda mitad de mandato con una redistribución de las áreas de gobierno motivada por la incorporación de los nuevos diputados Paula Bouzós y Pablo Castillo al ejecutivo provincial. Esta reestructuración planificada por el presidente Luis López se realiza «con el objetivo de seguir siendo una referencia para el municipalismo, la atención a los colectivos y un destino turístico sostenible y descentralizado», según destaca la propia institución. Jesús Vázquez Almuíña, alcalde de Baiona, asume la gestión del servicio de Turismo de la Diputación que tenía Nava castro, y añade estas competencias a sus anteriores funciones como responsable de los departamentos de Recursos Humanos y de los Servizos Centrais. Paula Bouzós, edil de Gondomar, asume Igualdade e Benestar Social.