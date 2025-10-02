El TS rechaza que una farmacéutica pague 1,6 millones a una empleada de Vigo despedida

El Tribunal Supremo acordó no homologar un acuerdo transaccional entre una farmacéutica y multinacional de equipos sanitarios – Abbott Medical España– y su empleada, una ingeniera que trabajaba en los quirófanos del Hospital Álvaro Cunqueiro, en pleitos por su despido desde 2021. La empresa acordaba la improcedencia del despido y «no optando por la reincorporación» en la firma de la trabajadora, le ofrecía en concepto de indemnización un importe bruto de 1,69 millones de euros (920.000 brutos). Frente a esto, la ingeniera pondría fin al litigio no presentando una nueva demanda «por cualquier tipo de jurisdicción» contra Abbott ni ninguno de sus directivos.

Ambas partes ratificaron este acuerdo pero los magistrados lo han inadmitido al no contar con el visto bueno de la codemandada, la Fundación Biomédica Galicia Sur (ubicada en el Álvaro Cunqueiro), ya que la trabajadora estuvo dada de alta por la Fundación pero cobraba de Abbott. Concretamente, en el fallo (emitido el pasado 15 de septiembre y contra el que cabía recurso de reposición), el Supremo reconocía que existe un «evidente interés» por parte de la Fundación «en que el procedimiento no finalice sin su expresa aquiescencia».