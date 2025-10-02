Taxistas de Vigo temen un desembarco inminente de la plataforma Bolt

La plataforma de movilidad Bolt ya opera en A Coruña. La compañía llegó a la ciudad herculina con la propuesta de combinar en su misma aplicación taxis y VTCs con una flota 100% eléctrica, aunque por ahora se desconoce si los taxis se unirán a esta aplicación. Este anuncio ha cogido por sorpresa no solo a los taxistas coruñeses, sino también a los de Vigo. El sector recuerda que la operativa de Uber cuando llegó a la ciudad fue la misma. Primero desembarcaron en A Coruña y a los pocos días estaban ya ofreciendo sus servicios en Vigo. Por eso creen que el desembarco es «inminente», especialmente con la semana de Conxemar a las puertas, unos días que son los de mayor facturación del año junto a O Marisquiño y la Navidad.

Y recuerdan una cosa: los VTC no pueden hacer viajes urbanos por Vigo. Y es que el Concello no ha dado autorización alguna para que puedan realizar servicios de pasajeros por la ciudad. Lo único que están habilitados a ejecutar son viajes interurbanos, es decir, entre otros municipios y Vigo. Pero pese a ello, lo cierto es que los VTC que trabajan para Uber sí están trabajando en la ciudad olívica pese a no tener permiso. El Concello ha abierto expediente a más del 60% de estos conductores, pero de momento no ha conseguido frenarlos. Hay que recordar que esas sanciones las paga directamente Uber, no los chóferes, que les sigue saliendo rentable trabajar al no tener que asumir ellos la multa.

Los taxistas insisten en la necesidad de que la Policía Local proceda a inmovilizar a los VTC para que la grúa los lleve al depósito municipal. Es más, ahora con la llegada de Conxemar reclaman tanto a Policía como a Guardia Civil que intensifiquen su vigilancia porque sospechan que van a estar en la calle haciendo trayectos entre el centro de Vigo y el Ifevi.

El servicio de Bolt en A Coruña busca combinar taxis locales con sus vehículos de transporte con conductor, disponibles a través de su aplicación móvil con reserva inmediata, pagos digitales y seguimiento en tiempo real. La empresa esgrime que la comisión para los taxis será del 0%. Se trata de un sistema similar al impulsado por Uber, que ofrecen a los taxistas de Vigo, a cambio de un porcentaje concreto, sumarse a su aplicación para tener la capacidad de hacer más viajes.

Ni huelga ni manifestación

Desde la asociación de autopatronos del taxi de Vigo insisten en que la vía para luchar contra los VTC es confiar en las distintas administraciones en su capacidad sancionadora.

Su presidente, Emilio Mosquera (continúa al frente de la asociación, pero no de la central Radio Taxi tras la victoria de Nuria Fernández en las elecciones celebradas el pasado martes), insiste en rechazar medidas como una huelga o una gran manifestación al considerar que repercutiría en el servicio ofrecido a la ciudadanía y, además, por su falta de eficacia en otras ciudades que han apostado por ello como Madrid o Barcelona.