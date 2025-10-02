Reflotan una lancha que se hundía en el puerto de Vigo

Salvamento Marítimo reflotó esta tarde una lancha motora que se estaba hundiendo mientras permanecía amarrada en el puerto de Vigo.

La embarcación, de unos seis metros de eslora aproximadamente, comenzó a naufragar por circunstancias todavía por esclarecer cuando estaba atracada en la dársena de barcos recreativos. No ha habido que lamentar daños personales.

Hasta el punto acudió el buque Salvamar Mirach de Salvamento, cuyos profesionales reflotaron la estructura con la ayuda de unas balizas. También se personaron agentes de la Guardia Civil.