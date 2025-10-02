Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reflotan una lancha que se hundía en el puerto de Vigo

Salvamento Marítimo consiguió izar el barco a través de balizas

El Salvamar Mirach, en el puerto de Vigo junto a la lancha motora afectada, situada a su proa.

El Salvamar Mirach, en el puerto de Vigo junto a la lancha motora afectada, situada a su proa. / A. O.

A. O. | E. M.

Salvamento Marítimo reflotó esta tarde una lancha motora que se estaba hundiendo mientras permanecía amarrada en el puerto de Vigo.

La embarcación, de unos seis metros de eslora aproximadamente, comenzó a naufragar por circunstancias todavía por esclarecer cuando estaba atracada en la dársena de barcos recreativos. No ha habido que lamentar daños personales.

Hasta el punto acudió el buque Salvamar Mirach de Salvamento, cuyos profesionales reflotaron la estructura con la ayuda de unas balizas. También se personaron agentes de la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents