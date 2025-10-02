Reflotan una lancha que se hundía en el puerto de Vigo
Salvamento Marítimo consiguió izar el barco a través de balizas
A. O. | E. M.
Salvamento Marítimo reflotó esta tarde una lancha motora que se estaba hundiendo mientras permanecía amarrada en el puerto de Vigo.
La embarcación, de unos seis metros de eslora aproximadamente, comenzó a naufragar por circunstancias todavía por esclarecer cuando estaba atracada en la dársena de barcos recreativos. No ha habido que lamentar daños personales.
Hasta el punto acudió el buque Salvamar Mirach de Salvamento, cuyos profesionales reflotaron la estructura con la ayuda de unas balizas. También se personaron agentes de la Guardia Civil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Davila 28/09/2025
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo