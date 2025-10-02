El PP exige a Caballero que alce la voz contra el Gobierno de Sánchez
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó ayer a Abel Caballero que alce la voz contra el Gobierno del Estado por no tener un proyecto de presupuestos y dejar por tercer año consecutivo a la ciudad sin nuevos proyectos ni avanzar en los que están pendientes.
