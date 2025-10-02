Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP exige a Caballero que alce la voz contra el Gobierno de Sánchez

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó ayer a Abel Caballero que alce la voz contra el Gobierno del Estado por no tener un proyecto de presupuestos y dejar por tercer año consecutivo a la ciudad sin nuevos proyectos ni avanzar en los que están pendientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents