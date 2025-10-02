La Policía Nacional condecora a Abel Caballero en el día de su patrón

Decenas de agentes, autoridades civiles y militares y miembros de la judicatura gallega y viguesa participan de los actos del patrón de la Policía Nacional, que celebra en Vigo su acto central en el que se imponen los distintivos y condecoraciones a figuras representativas del Cuerpo por su entrega, dedicación y actuación reseñable en el ejercicio de sus funciones.

Entre los múltiples reconocimientos entregados, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hizo entrega de la Cruz al mérito policial con distintivo blanco al alcalde de Vigo, Abel Caballlero; condecoración que también le fue entregada a la Autoridad Portuaria de Vigo y a la directora del Centro Penitenciario de A Lama, Teresa Delgado.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, destacó en su discurso la elección de Vigo como epicentro de los actos centrales por representar los valores de «modernidad, avance y compromiso», valores que también encarna el Cuerpo Nacional.

«Reafirmamos aquí nuestro servicio de vocación y compromiso para lograr una sociedad mas justa y mejor», declaró Pardo, quien tuvo un especial recuerdo para la policía de Vigo Vanessa Lage, que falleció en 2014 cuando repelía un atraco en el barrio de O Calvario y para el agente retirado Iván Fajinas a consecuencia de las lesiones sufridas durante los disturbios de Barcelona en 2019.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apremió y celebró que España, gracias a su Policía, se ha convertido «en uno de los países mas seguros del mundo». «En Europa miran con admiración la lucha contra el narcotrafico que desarrollamos aquí, y del que en Galicia también sois conocedores», destacó Grande-Marlaska, quien también tuvo palabras de reconocimiento para el agente fallecido en Gibraltar por el embestida de una planeadora.

«Situaciones excepciones demostraron nuestro sacrifico; nos convierte en un referente mundial. En 2024 nos confirmó como una de las instituciones mas célebres de la democracia y en 2025 web confirma la mayor cifra de efectivos que nunca. Sois mas policías que nunca patrullando las calles, luchando contra el delitos... sirviendo a la sociedad. Superamos los 36.700, un 16% más que en 2018. Entre los bulos interesados las cifras hablan por sí solas», subrayó el ministro del Interior.