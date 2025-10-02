Oporto refuerza su «puente aéreo» con Nueva York: tendrá cuatro vuelos diarios directos el próximo verano

Mientras en Galicia se pide coordinación y se suceden los reproches por la sangría de rutas, el aeropuerto de Oporto vuelve a demostrar que juega en una liga muy diferente a las de Peinador, Alvedro o Lavacolla. Durante el próximo verano la terminal lusa contará con hasta cuatro vuelos diarios directos con Nueva York, que se afianza así como el principal destino intercontinental desde el mismo.

La aerolínea americana Delta ha anunciado que desde el 21 de mayo ofrecerá una frecuencia por jornada al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, principal terminal neoyorquina, con sus Boeing 767-300ER de 216 asientos en tres clases. A su vez, permitirá enlaces hacia el centenar de destinos que oferta desde este hub. La ruta se suma a las dos ya existentes al aeropuerto de Newark, situado en el estado de New Jersey pero a apenas 15 kilómetros de Manhattan.

Desde finales de febrero a noviembre United ofrece un vuelo diario con los 757-200 de 176 plazas, aunque ya ha anunciado que durante el próximo verano crecerá hasta las dos por sentido. En la misma ruta opera TAP Portugal con los A321 Neo de un solo pasillo que conectan a diario —salvo algunas jornadas en invierno— los más de 5.300 kilómetros de viaje en aeronave de un solo pasillo. La compañía lusa también ofrece vuelos a Boston desde esta primavera con estos modelos de menor tamaño que los widebody habituales en viajes trasatlánticos.

Principal destino de largo radio

Esta novedad para la próxima temporada alta afianza a Nueva York como principal destino de largo recorrido desde Oporto. Si en 2024 rozó los 200.000 pasajeros, las previsiones apuntan a superar los 250.000 este año y los 300.000 en el siguiente. A ellos se suman los miles de viajeros que realizan itinerarios similares con escala en Lisboa, Madrid -donde Iberia ofrece tarifas más bajas que en Peinador-, París, Londres, Frankfurt, Zúrich o Ámsterdam.