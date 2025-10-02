El nuevo Plan Xeral agiliza el desarrollo de 428.000 m2 para viviendas y uso comercial en Vigo

Vigo pisa el acelerador para recuperar el tiempo perdido por la inseguridad urbanística generada a raíz de la anulación hace una década del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2008, que fue sorteando en la medida de lo posible, pero con importantes trabas. En estos momentos, están en fase de tramitación ambiental y en la búsqueda de permisos sectoriales, un paso fundamental para poder ejecutar obras, un total de siete planes parciales que permitirán desarrollar una superficie de 428.192 metros cuadrados, la gran mayoría en el primer trienio de ejecución del planeamiento urbanístico.

El objetivo de impulsar esos ámbitos, principalmente por parte de promotores privados pero también uno impulsado por la Xunta, es promover la construcción de viviendas, con un importante porcentaje de ellas con algún tipo de protección, y generar nuevas áreas comerciales de ocio y zona industrial, actuaciones que redundarán también en un beneficio para toda la ciudadanía al contemplar nuevas zonas verdes, espacios de uso ciudadano o modernización de infraestructuras.

Ofimático (211.367 metros cuadrados). A la construcción de 2.300 viviendas se unen más de 60.000 metros cuadrados de zonas verdes. / FdV

El ámbito de mayor tamaño es el que gestiona la Xunta a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo en el antiguo ofimático, donde prevé la construcción de 2.300 viviendas y, a su vez, una ordenación que ampliará la red de espacios libres y de uso público, favoreciendo la creación de corredores verdes e itinerarios peatonales, convirtiendo la zona en un auténtico barrio residencial al estilo de lo que sucedió con Navia.

Cruceiro (77.250 metros cuadrados). Una multinacional del bricolaje desembarcará, se prevé un bulevar y prolongar la avenida de Marín. / Ricardo Grobas

Mientras, las otras dos áreas de gran tamaño que se están tramitando son las destinadas a generar nuevas edificaciones comerciales, los PERI de O Cruceiro y Recaré, con 77.250 y 70.860 metros cuadrados respectivamente, ambas con el período de consultas abierto para recabar alegaciones. En el primero, en Alcabre junto a la avenida de Europa, está previsto el desembarco de un gran centro de venta de materiales de construcción y reformas de Obramat, así como suelo para otras empresas, mientras que se cederá suelo para conformar un gran bulevar de 30 metros de ancho en la avenida de Europa y se prolongará la avenida de Marín por encima de la VG-20 desde Tomás Paredes.

Recaré (70.860 metros cuadrados). El centro comercial en Bembrive permitirá reordenar accesos y salidas de la A-55. / Fdv

Por su parte, el PERI de Recaré en Bembrive, uno de los desarrollos que han sufrido numerosos contratiempos desde su concepción, está prevista la ejecución de un centro comercial con presencia de firmas de distintos sectores, pero también una necesaria revolución en las comunicaciones del entorno, ya que está previsto generar nuevos accesos y salidas hacia la A-55, reforzando la seguridad del vial.

Navia-Comesaña (28.676 metros cuadrados). De poblado chabolista pasará a ser una gran área comercial y tener parcelas destinadas a industria. / FdV

La bolsa de suelo comercial en tramitación se completa con casi 29.000 metros cuadrados en San Andrés de Comesaña, donde la firma Global Fitness Sport ha solicitado ya la autorización a la Xunta para implantarse, una vez que ya puso en marcha este verano toda la burocracia urbanística. Está prevista la construcción de un bloque de dos plantas con negocios de alimentación, artículos de hogar o productos para mascotas, además de una amplia zona de parking.

Alfageme (14.400 metros cuadrados). Realzar la antigua conversera y convertir la zona en residencial son los objetivos del planeamiento. / FdV

El blindaje urbanístico que ha traído para Vigo el nuevo PXOM permitirá, por otro lado, ir recuperando parte del patrimonio industrial abandonado por el paso del tiempo. En este sentido, el Concello envío en verano toda la documentación del PERI de La Artística y esta semana ha hecho lo propio con el de Alfageme. En el primero, que abarca una superficie de 17.247 metros cuadrados y está promovido por la Sareb y Abanca, se prevé la construcción de dos bloques de pisos con planta baja y siete alturas, reservando también unos 6.000 metros cuadrados para espacios libres y zonas verdes.

El edificio de la Gran Fábrica se cederá al Concello para equipamiento público y habrá también inmuebles comerciales. La ejecución será similar en el caso de la antigua fábrica de la conservera Bernardo Alfageme.

Castaña-Freixeiro (8.122 metros cuadrados). Medio centenar de viviendas están proyectadas, permitiendo también generar un nuevo vial. / FdV

Mientras, el PERI Castaña-Freixeiro ha concluido ya el período de información pública y avanza para permitir la construcción de medio centenar de viviendas, 46 colectivas y cuatro unifamiliares. Asimismo, garantizará dar continuidad al vial que atraviesa Alcabre desde Coia. El ámbito comprende más de 8.120 metros cuadrados.