Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»

La obra de recuperación dunar en el arenal de Samil que arrancó este verano incluye una pasarela de madera que permite el acceso a una de las calas del arenal olívico. Se trata de la playa Cocho das Dornas, situada entre Argazada y La Fuente, a la que Edita Martínez acudió el pasado viernes 19 de septiembre. Pero no logró pisar la arena.

Esta emigrante gallega de 75 años, nacida en Salvaterra, residente en París y asidua visitante a Vigo, donde tiene un piso de su propiedad, se precipitó al suelo tras sufrir un grave resbalón en el último tramo en cuesta de ese paseo de tablones de madera. A raíz del accidente, sufrió una fractura en el tobillo y en el peroné de su pierna derecha.

Pasarela de madera de la playa Cocho das Dornas. / Alba Villar

«Fue un viernes por la tarde, sobre las 16 horas. Iba caminando por allí hasta que al llegar casi al final, donde ya no había barandilla, me resbalé sin más. Algunas personas que estaban en la playa se acercaron a auxiliarme y me comentaron que no era la primera vez que pasaba eso, aunque mi caso fue bastante grave», explica a FARO la convaleciente septuagenaria desde la cama del hospital Álvaro Cunqueiro, donde fue operada este martes, una intervención en la que tuvieron que ponerle una placa y dos tornillos.

Plataforma de tablones de madera que da acceso peatonal a la playa Cocho das Dornas, al lado de Samil. / Alba Villar

Ese día, confirma Edita, había un cartel en el que se recomendaba cruzar la pasarela con calzado, «y yo iba con unas zapatillas deportivas», pero no había ningún aviso de que el firme era resbaladizo, como sí se advierte en la actualidad, «aunque con unos papeles que se los lleva el viento, es una vergüenza», asegura Vanesa, la hija de Edita.

En la foto de la izquierda, la flecha señala dónde resbaló la mujer, y si bien hay un cartel sobre la recomendación de llevar calzado, aún no había señales de peligro sobre el suelo resbaladizo, que sí aparecen el 1 de octubre (fotos centro y derecha), con papeles dentro de fundas de plástico. / Cedida / Alba Villar

La mujer fue asistida por la Policía Local y por el 061 que la trasladó a Urgencias en ambulancia para ser tratada. En un principio se le diagnosticó la rotura del tobillo, pero también estaba afectado el peroné, algo que descubrieron tras someterse a más pruebas.

Trabas burocráticas

«Cuando vengo a Vigo estoy sola y, aunque tengo algún conocido, y parientes en Salvaterra, no había nadie que me acompañase en este trance», se lamenta Edita, aún dolorida desde la cama del hospital. De ahí que su hija, también residente en París, viajara a la urbe olívica para estar con su madre. Pero solo pudo estar unos días, ya que debía ocuparse de su trabajo y de su familia, en Francia. «Llegué el miércoles pasado para resolver todos los papeles con el hospital, la Policía y el ayuntamiento, pero me tuve que ir», comenta Vanesa, que se muestra molesta por las trabas burocráticas que se encontró para poner la correspondiente reclamación en el consistorio. Ahora, ya desde París, mantiene el contacto con la Policía para formalizar la correspondiente denuncia.

Una mujer accede por la pasarela de madera a la playa Cocho das Dornas, al lado de Samil. / Alba Villar

«Nos han mareado la cabeza e incluso tuvimos que pagar 50 euros por un formulario», se lamenta Edita que aún no sabe cuándo le darán el alta en el hospital. «Espero que cuando pueda viajar, venga mi hija a buscarme, porque no puedo andar. Yo lo único que quiero es que arreglen esa pasarela, porque resbala y habrá más accidentes seguro. A mí ya me han fastidiado, qué le vamos a hacer», explica esta mujer que llegó para pasar unas vacaciones en Vigo y ahora se enfrenta a una dura recuperación, «con la correspondiente rehabilitación que me espera», matiza con cierto pesar.