«La investigación de la universidad ayuda a fijar empresas en Galicia y puestos de trabajo para la gente joven»

-Entró en Industriales como alumno en 1982 y hoy dirige un grupo de referencia. ¿Cómo recibe la medalla de la RAGC?

-Me hace mucha ilusión, sobre todo, porque creo que es un reconocimiento para todo el equipo. Incluso también para los que lo empezaron en su día, en los años ochenta. La investigación experimental se hace en equipo, yo aprendí esto con Mariano Pérez-Amor y es lo que he hecho toda mi vida. Cuando era pequeño, mi abuelo nos regaló a los cuatro hermanos un telescopio. No me dediqué a eso pero a partir de ahí vino todo lo demás (risas). Y el apoyo de la familia ha sido fundamental, le he robado muchas horas.

-La RAGC destaca los casi 8 millones de euros alcanzados en proyectos y contratos y las 34 patentes de su currículo.

-Conseguir la financiación también es problemático, hay que trabajarlo y te da músculo para poder montar laboratorios y contratar gente, que es muy complicado. Eso nos ha permitido el pequeño milagro que es hacer cosas en Vigo que están valoradas a nivel internacional. Creo que es lo que ha valorado la RAGC.

-Uno de sus proyectos europeos más recientes utiliza la tecnología láser para reciclar el vidrio que no entra en la cadena.

-Es un proyecto del European Innovation Council (EIC) dentro de una convocatoria muy competitiva, apenas el 6-7% de las propuestas son financiadas. Lo coordinamos nosotros y no sentimos muy orgullosos de haberlo conseguido. Estamos haciendo las primeras pruebas y estamos satisfechos.

-Siempre han tenido claro este enfoque de buscar la aplicación del conocimiento para la industria.

-Hacemos investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial y siempre hemos buscado una aplicación. Creo que el éxito es profundizar mucho en entender las cosas, ir al conocimiento básico y no quedarse ahí sino ser capaz de aplicarlo. Entender cómo interacciona el láser con un material específico y buscar la aplicación. Y también patear mucho. Porque hemos encontrado aplicaciones en sectores diferentes y todos los miembros del grupo nos hemos movido mucho. Usamos el láser para reciclar vidrio, pero también tenemos un proyecto para texturizar un material y conseguir captar agua de rocío en zonas con sequía. Y siempre hemos colaborado con otros grupos en distintos campos y países, de EE UU, Alemania, Francia o Australia.

-También han aportado soluciones a la biomedicina, el naval o la automoción. Tiene mérito estar en contacto con sectores tan diferentes y conocer bien sus necesidades.

-Teníamos un proyecto en el que trabajábamos con material de desecho de una empresa de prótesis dentales que aprovechábamos para hacer recubrimientos con propiedades mejoradas para la automoción. Son sectores completamente diferentes, pero haber tenido contacto con ambos es lo que nos permite hacer esta especie de economía circular. Todo surge de estar en contacto con las empresas, de escucharlas y ver qué problemas tienen. Y tratas de adaptarte a todos porque en estos proyectos todos los socios deben estar cómodos.

-¿Qué supuso la creación del Cintecx en 2019?

-Vino muy bien. Los laboratorios de Industriales ya se nos quedaban pequeños y Cintecx no dio acceso a nuevas instalaciones. Está volcado en el tipo de investigación que nosotros hacemos y está funcionando muy bien. Estamos muy agradecidos. También quiero acordarme del personal de administración y servicios de la casa, de la UVigo, que está directamente involucrado con el I+D y que nos ayuda a resolver problemas. Porque la burocracia a veces nos asfixia. La Oficina de Proyectos Internacionales nos apoya muchísimo y el programa de consolidación de la Xunta ha sido muy importante, nos ha dado una gran flexibilidad. No todas las comunidades lo tienen y es de agradecer.

-Con la entrega de estas medallas y su actividad, la RAGC ayuda a visibilizar el trabajo puntero de los investigadores gallegos.

-Hay que agradecerle esta visibilidad porque a veces no se entiende desde fuera cuál es la tarea del investigador, sobre todo, en el ámbito científico-técnico como el nuestro. Buscamos soluciones innovadoras para problemas de la industria en sectores muy diferentes. La labor que desarrolla la RAGC es muy importante porque la sociedad tiene que ver que sus impuestos valen para algo, que tienen un fruto. Hay empresas de nuestro entorno que gracias a trabajos de la Universidad en general consiguen mejorar sus procesos y productos, eso hace que sean más competitivas, que fijen la producción en Galicia y al final tenemos puestos de trabajo para la gente joven. Es una forma de revertir a la sociedad. Si la empresa ve que aquí no puede evolucionar se va a ir a otro lado. Las multinacionales que tienen factorías en Galicia no tienen una ligazón tan grande para quedarse como una empresa familiar y también quieren el ecosistema de investigación porque les ayuda a mejorar.

La catedrática Laura Carballo / Cedida

Medalla para la decana de Relaciones Internacionales, Laura Carballo

La RAGC también distinguirá el día 8 a la catedrática de Derecho Internacional Privado de la UVigo y decana de la Facultad Relaciones Internacionales de Pontevedra, Laura Carballo (Marín, 1971). Le entregará la Medalla Domingo García-Sabell por mejorar las condiciones de los trabajadores del mar.

Es un referente en la investigaión en el ámbito del Derecho laboral marítimo internacional y dirigió el departamento de Derecho y Política Marítima de la World Maritime University, creada por la Organización Marítima Internacional (OMI) y con sede en Malmö. También participó en un consorcio internacional para proveer a la Dirección General de Transportes de la Comisión Europea de un estudio sobre aspectos sociales dentro del transporte marítimo.