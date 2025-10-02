Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»

El «atasco» que un técnico de Stellantis FCA, con un 37% de discapacidad declarada por problemas de movilidad, se ha encontrado en los servicios públicos ha derivado en una situación kafkiana. Tras años de esperas en el Sergas y de pelea burocrática en varios frentes, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) acaba de declararlo en incapacidad permanente total, es decir, que no puede realizar su trabajo habitual, que ejecuta en régimen de teletrabajo al 100%, pero sí podría acceder a otros empleos.

«Me están diciendo que podría ser operario en la fábrica cuando no aguanto de pie. Es una insensatez», expone el trabajador, residente en Baiona aunque natural de la comarca de Valdeorras. La resolución está fechada a principios de septiembre, y ya ha comenzado el procedimiento para tratar de impugnarla y que le den la incapacidad absoluta, con vistas a obtener una gran invalidez si su condición empeora. También explorará la opción de reclamar ante la Xunta por los perjuicios causados por los retrasos en su diagnóstico.

El hombre, de 44 años, padece de problemas de espalda y en una pierna, derivados de una hernia discal de la que se operó en 2022. Depende de una silla de ruedas buena parte del tiempo, además de sufrir una gastritis crónica, agravada por los medicamentos que tomó para la otra dolencia. «Yo lo que quiero es volver a mi puesto de trabajo», asevera, pero es consciente de que no está en condiciones ahora mismo. «No hay por donde coger la decisión del INSS, imagina qué cara pondrían al verme a llegar a una empresa en silla de ruedas».

La declaración de incapacidad total tiene una «enorme» repercusión económica: la prestación asciende al 55% de la base reguladora de su sueldo. Además, al ya no estar en plantilla de Stellantis ha perdido el seguro médico privado, que fue lo que le permitió avanzar en la realización de pruebas y en obtención de diagnósticos ante las demoras en la sanidad pública. También tuvo que afrontar gastos extra para adaptar su casa y ahora los derivados de la batalla judicial.

Una operación de hernia en un hospital gallego / Iñaki Osorio

Técnico informático, sus problemas médicos se agravaron, precisamente, cuando trabajaba para el Sergas en el hospital Álvaro Cunqueiro. La operación de hernia fue exitosa, de hecho a los pocos meses se pudo incorporar al trabajo y luego cambiarse a Stellantis, en el equipo de reparaciones. Pero al poco comenzó a empeorar y enseguida le concedieron el teletrabajo al 100%; para la empresa todo son buenas palabras, tanto para los compañeros como para sus superiores.

Retrasos en el Sergas

El trabajador achaca su deterioro a que al año de la intervención dejó de hacer la rehabilitación en piscina que venía siguiendo. Era el traumatólogo el que, en una revisión, debía pautarle ese tratamiento, pero esa cita, que tenía que celebrarse en 2023, no llegó hasta mediados de 2024. «No hubo un correcto seguimiento. Y cuando me llamaron, había 50 personas para una traumatóloga, que tenía cinco minutos máximo por paciente», se queja.

Visto que sus dificultades de movilidad se agravaban, en mayor de ese mismo 2023 comenzó a tramitar la discapacidad ante la Consellería de Política Social. Pero la resolución con la declaración del 37% no se produjo hasta más de dos años después, en julio de 2025. El estar ese tiempo sin silla de ruedas dañó aún más su espalda, según su versión.

También fue este año, en marzo, cuando en la sanidad privada se le diagnosticó una gastritis que le da problemas vasculares y digestivos, como rotura de capilares o sangrados en el intestino. «Los médicos se centraron en la espalda y ninguno atendió al sistema digestivo (...) La medicación para la espalda era veneno para la gastritis», comenta.

El trabajador defiende la actuación de los profesionales del Sergas, de Política Social y del INSS, pero es muy crítico con la situación de los servicios públicos. «El problema son los tiempos de espera, la falta de personal y el atasco de pacientes en toda la Administración», enfatiza. «Al final se hacen diagnósticos erróneos que repercuten en la salud de los pacientes. Pierdo mi trabajo y sigo sin la atención médica necesaria».